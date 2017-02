Tre segreti per applicare i rossetti liquidi in modo impeccabile

Tutte noi amiamo i rossetti liquidi, ma per indossarli in maniera impeccabile e come una vera “pro” bisogna seguire alcuni accorgimenti, piccoli passaggi che possono cambiare completamente la resa finale. Oggi vi svelo i miei segreti per una stesura perfetta del rossetto che ho perfezionato negli anni direttamente su me stessa, e che mi aiutano sempre a sfoggiare con tranquillità i miei amati rossetti liquidi.

Prima di applicare un rossetto liquido, specialmente se si tratta di rossetti mat, procedo sempre a esfoliare le mie labbra con uno scrub (Lush Labbrasivo Labbra da Cinema – 8,50€) affinché elimini tutte pellicine e uniformi la superficie dove andrò a stendere il rossetto. Se non avete uno scrub labbra specifico potete sempre crearvelo in pochi secondi prendendo un poco di zucchero e una goccia di miele miscelati insieme e dopodiché massaggiati delicatamente sulle labbra.

Dopo aver rimosso i residui di scrub il passaggio successivo obbligatorio è quello di applicare sempre uno strato generoso di balsamo nutriente (Skinius Noagy – 49€) che reidrati le mie labbra e le prepari per essere vestite di colori intensi, pigmentati e con una durata long-lasting come solo i rossetti liquidi sanno essere.

Il mio ultimo segreto prima di applicare il rossetto, che non salto mai neanche quando sono in conclamato ritardo, è quello di applicare un ottimo primer labbra (Mac Prep+Prime Lip – 18€) che migliora nettamente le performance di durata e semplifica anche il momento vero e proprio dell’applicazione.

I passaggi, che a leggersi sembra richiedano mezza giornata, una volta fatti vostri entreranno a far parte della routine di tutti i giorni come se ci fossero sempre stati. Ora conoscete i miei segreti per applicare un rossetto liquido affinché il risultato sia impeccabile, e se siete curiose, qui trovate i rossetti liquidi migliori in circolazione!

