Quando una donna si veste di rosso, pare che automaticamente aumenti il suo fascino e la sua bellezza. Una regola che dovrebbe valere a maggior ragione quando si tratta di trucco, elevando così la matita rossa a efficace strumento di seduzione. Ma prima di usarla ci sono varie questioni da considerare, per non cadere in errori in grado di compromettere tutto il nostro make-up: ecco cosa fare e cosa evitare quando ci si trucca con la matita rossa.

Questione di contorni

L’uso primario della matita rossa è senza dubbio quello di definire il contorno delle labbra. In questo modo, si evitano sbavature o linee incerte nella stesura del rossetto, che non deve mai uscire oltre la linea esterna delle labbra. Inoltre, la matita permette di colorare in modo preciso anche gli angoli interni della bocca, altrimenti irraggiungibili senza sbavature, e di correggere eventuali irregolarità. Attenzione, però: mai scegliere una matita di un rosso troppo diverso dalla sfumatura del rossetto o l’effetto, anziché seducente, rischierà di risultare comico.

La matita rossa al posto del rossetto

Ma la matita rossa non serve solo per delimitare i contorni della bocca: ormai la si può usare anche per riempire l’interno delle labbra. Come base, se poi si passa il rossetto, oppure da sola, per un effetto più leggero ma a lunga durata. In questo caso, bisogna ragionare come se dovessimo scegliere il lipstick, capendo quale sfumatura di rosso si addice di più alla nostra carnagione. È importante poi scegliere una matita che sia abbastanza cremosa da non seccare le labbra, ma non troppo da sciogliersi in poco tempo. In commercio ci sono matite che, al pari dei rossetti, permettono perfino di scegliere l’effetto: mat, glossy, metallizzato.

L’effetto ombré della matita rossa

Da pochi anni si è diffusa una nuova tendenza nel make up per la bocca, l’effetto ombré. Alla base di questa tecnica c’è l’idea di giocare con i volumi e le sfumature: in questo caso, un contorno labbra più scuro e un interno più chiaro fa apparire la bocca più carnosa. Attenzione però alla scelta dei due colori e a come sfumate (qui la matita è praticamente indispensabile): il rischio del make-up anni Novanta è dietro l’angolo!

La matita rossa per gli occhi

La matita rossa nel make-up occhi fa ormai parte delle nuove tendenze in fatto di trucco, soprattutto nei mesi freddi. Ma forse non tutte sanno che sugli occhi si può passare anche la matita rossa delle labbra, che si trasforma in eyeliner a lunga durata. Non utilizzatela se avete gli occhi sensibili e mai nella rima interna: il pigmento rosso contenuto nelle matite per labbra è più allergizzante di altri. Ormai si può scegliere in un’ampia gamma di matite rosse: è un trucco di grande effetto molto adatto per chi ha gli occhi verdi, ma va bene anche per gli occhi chiari in generale. Se li avete scuri o nocciola, meglio virare sulle tonalità ruggine e castagna, per evitare di sembrare un vampiro: è una scelta che funziona solo nel caso sia Halloween o Carnevale.