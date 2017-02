La stagione primaverile sta arrivando ed è bene sapere tutti i consigli per essere alla moda. Anche il make-up, come il look, viene sempre aggiornato alle nuove tendenze e se siete delle vere fashion addict, non potete non scoprire i nuovi trend labbra. Le tinte di questa primavera variano da tonalità chiare e pallide come colori nude e ghiaccio, a colori super stravaganti come argento metallizzato e cioccolato glitterato. Insomma nelle sfilate newyorkesi se ne sono proprio visti di tutti i colori! Siete pronte a scoprire i nuovi colori?

Indossato dalle modelle di prestigiosi marchi come Moschino e Balenciaga, il nude sarà un colore molto popolare nella nuova stagione. E’ una tinta molto classica ed intramontabile, ma farà sempre la sua figura. Adatto ad un look semplice da giorno.

Tranquille ragazze, non si perderanno di vista i nostri amati matte. I finish opachi infatti, sono stati utilizzati per diversi make-up e possiamo trovarli in molte sfilate, come ad esempio in quella di Philip Plein. I rossetti opachi ci accompagneranno per tutta la primavera ed estate.

Dall’altra parte Kenzo non vuole proprio passare inosservato; infatti propone colori molto accesi. Nella sua sfilata solo rossi piccanti ed arancioni fluo! Colorazioni molto allegre e adatte per l’estate.

Fendi stupisce tutti con labbra bronzo glitterate, indicate per un look molto particolare da sera. Il bronzo è un colore che sta bene a tutte le età. Sarà molto di tendenza in estate, quando la pelle abbronzata risalterà maggiormente le labbra brillantinate.

Infine per la gioia delle donne più rook, Maison Margiela propone colori super metallizzati. Nella sua sfilata il protagonista principale è il rossetto argento laccato, che rende più trasgressivo qualsiasi outfit.

Ebbene sì, ragazze queste sono le nuove sfumature del 2017. Spero che queste informazioni possano esservi utili e vi aiutino a scegliere il rossetto migliore da acquistare!