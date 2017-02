Come avere una bocca voluminosa facilmente

Matita, fondotinta, cipria e rossetti delle giuste tonalità: sono questi i principali trucchi per avere una bocca voluminosa e dall’aspetto non artificiale. La matita, marroncina o color nocciola, per disegnare il contorno delle labbra è immancabile nel kit di bellezza se si desidera avere una bocca attraente. Così come i rossetti rosati, nude e pesca sono scelte eccellenti per ottenere questo risultato: ecco qualche semplice suggerimento pratico che vi aiuterà ad avere labbra al top.

1 Un primer come base

Per mantenere la durata del rossetto e del gloss è importante usare il primer specifico. Per avere una bocca voluminosa è un must, come dice la parola stessa, quello volumizzante, che permette di aumentare considerevolmente la dimensione delle labbra.

2 Il non-colore del fondotinta

Per avere una bocca che appaia più voluminosa si può mimetizzarne il contorno grazie ad un velo di fondotinta e poi di cipria. Non resta poi che ridisegnare i contorni delle labbra con una matita molto chiara allontanandoci di pochi millimetri (mai più di 3) dalla linea originale.

3 L’x-factor delle labbra

Dopo aver steso il fondotinta, si prende la matita nude per disegnare il contorno delle labbra. Si disegna una X sulla parte più prominente della bocca e si procede così fino al riempimento completo: un velo di gloss e le vostre labbra da baciare saranno perfette.

4 Labbra più chiare al centro

Si inizia tracciando il perimetro esterno delle labbra disegnando una linea piena con la matita color carne. Si passa poi a riempire le labbra, dall’angolo interno verso l’esterno, prima sulla parte superiore e poi su quella inferiore della bocca. Con un pennello si applica un rossetto nude o rosato per far amalgamare bene il colore della matita con quella del lipstick. Il tocco finale? Un rossetto perlato da stendere sono sulla parte centrale delle labbra. Et voilà: la bocca a cuore è pronta.

Ginnastica facciale, ci hai mai pensato?

Se andare in palestra trasforma il corpo, perché non fare lo stesso per ottenere una bocca voluminosa? Un tipo di ginnastica che, tra l’altro si può fare comodamente a casa: si dispongono le labbra nella posizione del bacio, che deve essere mantenuta per dieci secondi. Il finto bacio deve essere ripetuto per dieci volte, poi, a labbra unite, si fa un sorriso molto ampio ma senza mai aprire la bocca. Si conclude in musica, fischiettando per almeno 4 minuti al giorno e se possibile più volte durante la giornata: ne gioveranno i tessuti facciali, ma anche il vostro umore.