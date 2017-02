Labbra metallizzate per un make up scintillante

Come avevo già accennato in precedenza, il 2017 vede il grande ritorno dell’effetto metallizzato.

Se QUI vi avevo spiegato come ottenerlo per le unghie, ora vi spiegherò come ottenerlo sulle labbra.

Perché la moda beauty del 2017, oltre a unghie e occhi, vuole anche le labbra metallizzate!

Possiamo dire che le tecniche per ottenere l’effetto labbra metallizzate, fondamentalmente sono due.

La più semplice è quella di utilizzare un normalissimo rossetto con finish metallico.

Che sia liquido o in stick non farete fatica a trovarli, dato che in commercio ne esistono di svariati tipi e brand.

Ma attenzione agli abbinamenti. L’ideale sarebbe quello di abbinare il rossetto metallizzato ad un trucco occhi effetto nude.

La seconda invece, permette di ottenere un vero e proprio effetto metallizzato che ricorda il metallo fuso. Questa tecnica regala alla labbra un look decisamente più scenico, anche se potrebbe risultare non proprio adatto a tutte le occasioni.

Per realizzarlo vi basterà prendere un gloss in gel trasparente, del pigmento metallizzato e mescolarli assieme. L’effetto finale è veramente d’effetto, ma purtroppo non a lunga tenuta.

Potrebbe essere adatto per una serata particolare, oppure dato che siamo nel periodo giusto, come make up per carnevale.

