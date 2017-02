Rossetto rosso? Meglio del Rescue Remedy

Un rossetto rosso è il miglior anti-depressivo che avete per sollevare l’umore. Il rimedio S.O.S per un boost di fiducia in sé. Quando pensate che sia il momento di ricorrere a qualche goccia di Fiori di Bach, il Rescue Remedy per intenderci, datevi qualche passata di rossetto rosso e vedrete come la vita vi sorriderà di nuovo.

Non a caso gli economisti parlano di Lipstick Index come indicatore di recessione, perché le vendite di rossetti aumentano quanto più i tempi sono incerti. In condizioni di crisi le donne acquistano più beni consolatori, quelli che danno comfort e gratificazione immediata con il minimo sforzo economico. E anche gli psicologi sono d’accordo sull’effetto booster che questi hanno sull’umore!

La questione è un po’ come l’uovo e la gallina, chi è “vergine” di rossetto rosso deve avere una buon dose di coraggio per indossarlo la prima volta, ma appena lo fa ne sente immediatamente i benefici. Con un semplice gesto trova la sicurezza e la fiducia in se stessa che non aveva. E viceversa, per portarlo ci vuole self-confidence, quella per cui le donne che lo indossano sono rinomate.

Allora perché relegare questa magia, il potere del rosso, a un solo giorno dell’anno, a San Valentino per rivelare il proprio amore, o a San Faustino per conquistarne uno? Per molti uomini sono anche le occasioni meno appropriate, se l’intenzione è di sedurli. Loro non amano i rossetti quando si tratta di passare alla pratica.

Se lo ritrovano sui denti al primo bacio, distraggono lo sguardo, li fanno sentire “nudi” o vestiti in modo inadeguato, perché il rossetto per loro è troppo da “tappeto rosso”.A questi uomini, comunque, abbiamo qualcosa da dire: prima di giudicare il rosso che fa bene alle donne, eliminate dal guardaroba pantaloni corti e fantasmini.

Perché abbiamo 400 e più motivi per portare un red lipstick tutto l’anno.

-È il miglior cattura attenzione quando si parla in pubblico.

-Al terzo appuntamento fa sentire più sexy di Anastasia Steele.

-Nei momenti di blues il rosso fa da tiramisù.

-Dopo una notte insonne dà un aspetto sveglio e attento (a volte quel che conta sono le apparenze!)

– Con gli occhiali aiuta a riequilibrare i dettagli del volto.

-Il giorno del matrimonio rende indimenticabile. E le foto riguardate dopo 20 anni lo provano!

-Rende subito selfie-ready, esalta il fish pout o duck pout, dipende dai gusti.

– Fa sembrare più giovani, perché se con l’età i colori dei dettagli del viso sbiadiscono, un rossetto rosso li rimette a fuoco.

-Dona immediato sex appeal, un rossetto rosso nel make-up è l’equivalente dei tacchi a spillo nel guardaroba di una donna.

– Pone immediatamente al centro dell’attenzione, è un’ottima terapia anti-timidezza.

– È un trend evergreen, con il rosso non si sbaglia mai. È sempre presente sulle passerelle di ogni stagione.

– Il rosso perfetto con una punta di blu fa apparire i denti più bianchi.

E la lista dei buoni motivi per indossarlo tutti i giorni continua…

Se siete già red lovers o avete voglia di osare è il momento giusto per essere audaci. Giorgio Armani Beauty da febbraio fino a fine aprile porta nelle profumerie italiane il rosso perfetto, l’iconico N.400, da provare in quattro texture diverse, durante la RED LIPS WEEK.

Il primo N.400, il colore creato da Linda Cantello International Make-up Artist Giorgio Armani, è nato con Rouge d’Armani: «Volevamo che fosse il rosso passe-partout, non doveva essere né troppo aranciato né troppo blu, perché potesse stare bene su ogni incarnato».

Grazie alla consulenza personalizzata dei Face Designer di Giorgio Armani potrete trovare tra i quattro rossi “dell’Apocalisse” quello più adatto a voi.

I protagonisti saranno il cremoso Silky Satin Rouge d’Armani, l’opaco laccato Velvet Matte Lip Maestro, il liquido mat Velvet Matte Lip Magnet, il laccato lucente Shiny Vinyl Ecstasy Lacquer.

Tutte le date e le location per provarli sono su armanibeauty.it. Preparatevi a scattare un selfie sullo sfondo ufficiale “Armani Beauty – RED LIPS WEEK” da postare immediatamente con gli hashtag #ArmaniBeauty #Red400 #ExpressYourRed!