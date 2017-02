Rossetto rosso che passione!

Il mio primo articolo per Glamour non poteva che essere dedicato ad un prodotto make-up a me tanto caro: il rossetto! Impossibile dirvi quanti ne comprerei: mi piacciono troppo e mi piace provarne sempre di nuovi. Perciò oggi ho selezionato per voi i miei 3 rossetti rossi preferiti. Si tratta di tre rossetti che uso più spesso sia di giorno che di sera per un look sempre curato e femminile.

MAC, “Hot tahiti“. Un rosso leggero ulteriormente moderato da una nota corallo. Fa parte dei rossetti dal finish Glaze quindi ha un effetto cremoso e abbastanza lucente. E’ un rosso che ho amato fin da quando l’ho acquistato perché non è impegnativo e posso usarlo in innumerevoli occasioni. Per me è si è rivelato un rosso passepartout che si sposa alla perfezione con il mio incarnato molto chiaro e rosato. Lancôme, Shine Lover rouge a lévres “O my rouge” n.120. Anche se si tratta di un bellissimo rosso acceso risulta molto versatile anche per il giorno. Ha il beneficio di essere anche un emolliente labbra che idrata e nutre le labbra; quindi doppia funzione e ottimo risultato. Questo rossetto mi piace davvero tanto soprattutto perché colora le labbra senza accentuarle troppo e può essere applicato anche in velocità senza l’aiuto di uno specchietto. Nabla, Diva Crime “Panta Rei”. Si tratta di un rosso molto tenue mixato con una punta di rosa dal finish matte. E’ solito pensare che i rossetti rossi dal finish matte siano raccomandabili solo per la sera, ma non è il caso di questo rossetto! E’ molto portabile anche il giorno perché si tratta di un rosso per niente impegnativo che riesce a donare quel tocco in più al nostro look. Questi sono i miei tre rossetti rossi che uso di più proprio perché non si tratta di tonalità di rosso troppo impegnative. Infatti tutti e tre mi aiutano per completare i miei look sia per il giorno che per la sera. Quali sono i vostri rossetti rossi preferiti?

A presto e un bacio

Alessia