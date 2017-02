Labbra secche: come truccarle (e rimediare) con 5 trucchi 

Labbra secche: come truccarle? Se amate indossare il rossetto, ma avete labbra screpolate e disidratate, scoprite i 5 passaggi per preparare anche le labbra più secche e disidratate a un’applicazione impeccabile.

1. SCRUB

È il modo più semplice e veloce per eliminare le fastidiose pellicine dalle labbra e donargli in pochi minuti un aspetto sano e luminoso. Potete provare quello in stick delicato di KIKO (5,90€) o prepararlo in casa con un cucchiaino di miele e uno di zucchero di canna. Inumidite le labbra e con delicati movimenti circolari massaggiate il vostro scrub per circa due minuti. Risciacquate con acqua tiepida. Ripetete massimo due volte alla settimana per evitare che diventi una routine troppo aggressiva per le labbra secche.

2. MASSAGGIO

Subito dopo lo scrub, concedetevi qualche altro minuto di coccole per labbra secche. Sciogliete un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua tiepida, bagnatevi uno spazzolino dalle setole morbide e iniziate un delicato massaggio, perfetto per eliminare definitivamente la pelle morta e i residui di scrub, e per un effetto volumizzante e rimpolpante.

3. SIERO

Poiché le labbra secche tendono anche ad assottigliarsi e a perdere volume, non dimenticate di applicare dopo ogni scrub un prodotto rimpolpante e volumizzante a base di collagene e canfora. Se avete tempo da concedervi provate la nuova Dreamkiss Plumping & Hydrating di STARSKIN (9,99€), una maschera in bio-cellulosa creata appositamente per la pelle delicata delle labbra e del loro contorno che libera 5ml di siero super nutriente e ultra idratante in soli 15 minuti.

4. IDRATANTE

Infine, prima di passare all’applicazione del make-up, non dimenticate di idratare. Potete usare un semplice burro di cacao o un balsamo labbra dall’effetto super idratante, come quello di Nashi Argan (8€) formulato con olio di argan biologico, olio di acai, burro di cupuacu e cera d’api.

5. MAKE-UP

Meglio evitare le tinte per la labbra, i rossetti MATT e long lasting. Optate, invece, per consistenza cremose, formule che contengano ingredienti altamente idranti, oppure il classico lipgloss fluido con pigmenti di colore. Da non perdere Giorgio Armani Rouge Ecstasy Express Moisture Rich Lipcolor (42€): il comfort e la morbidezza di un burro per labbra unito al colore di un rossetto. Se invece preferite un effetto ultra shine provate Juicy Shaker di Lancome (22,50€): un prodotto bi-fasico che combina l’effetto idratante degli olli ai pigmenti di colore. Una shakerata e il gioco è fatto!

Vorreste un rimedio definitivo? Sapete che le labbra secche sono, in genere, uno dei campanelli di allarme che ci avvisano rispetto al fatto che stiamo bevendo troppo poco?

Se sapete di non bere a sufficienza, iniziate a idratarvi a dovere dall’interno e vedrete se la situazione migliorerà!