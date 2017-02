Rossetti Mat: i protagonisti della prossima stagione

I brand di make-up di lusso li stanno già proponendo come la nuova tendenza nel magico mondo del make-up…Sto parlando ovviamente dei rossetti mat!

Eccoci di nuovo a parlare del cosmetico per il make-up più amato dalle donne: il rossetto. E questa volta vogliamo svelare quali sono i lipstick che saranno i protagonisti della nuova stagione. Se ancora non lo avevate capito, saranno proprio i rossetti mat a fare tendenza durante la stagione calda del 2017. In realtà era facilmente intuibile, visto che li stanno proponendo tutti i marchi luxury di maquillage e non solo.

Perché scegliere i rossetti mat

I rossetti mat hanno una texture così cremosa che, oltre a colorare uniformemente le labbra, rilasciano una sensazione di idratazione per tutto il giorno. Molte donne desiderano un look naturale e molto casual. Per questo preferiscono le tonalità opache che colorano le labbra senza renderle brillanti. Inoltre questi rossetti hanno una tenuta maggiore e non sbavano così tanto come quelli lucidi o satinati.

Come applicare i rossetti mat

Se volete che un make-up labbra perfetto con i rossetti mat, potete seguire alcuni suggerimenti molto utili. Prima di tutto dovete idratare le labbra con un balsamo adatto che non secca. Il passaggio successivo è indispensabile per evitare sbavature. Tracciate una linea sottile dal centro delle vostre labbra verso l’angolo con la matita dello stesso colore del rossetto scelto. Finalmente potete applicare il rossetto mat e affinché il risultato sia perfetto, partite dal centro verso l’esterno, riempiendo tutti gli spazi al fine di avere un risultato uniforme. Infine non dimenticate di sfumare il colore della matita con il pennello per l’applicazione del rossetto. Solo così potrete evitare che si veda quel distacco poco attraente tra il colore della matita e il colore del vostro rossetto mat. Le matite per labbra di Estee Lauder Double Wear sono ideali per questo passaggio. Infatti oltre ad essere molto precise, sono dotate di pennellino.

Siete pronte per questa tendenza? Scegliete il colore dei rossetti mat della collezione Diorific di Dior e otterrete effetto mat luminoso e di lunga tenuta. Ve ne parlerò anche sul mio blog prossimamente!