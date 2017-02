E’ importante, prima di scoprire le tendenze del colore rossetto 2017, ricordare che non a tutte sta bene la stessa tonalità. Inoltre non dimentichiamo che chi ha labbra sottili, deve seguire qualche tips in più se vuole un look a prova di bacio. Per fortuna ogni anno le proposte sono tante. Quindi, oltre a scegliere seguendo le nostre preferenze, possiamo optare per quelli che ci rendono più belle. Per capire qual è il colore rossetto 2017 di tendenza abbiamo chiesto ai make-up artist che abbiamo visto all’opera. E inoltre abbiamo seguito le beauty blogger più famose del mondo. Quale è stato il risultato? Una bella varietà di possibilità che accontenteranno un po’ tutte.

A quanto pare le tonalità mat sono le più proposte quest’anno. Ma i veri protagonisti, per quanto riguarda il colore rossetto 2017, sono i colori neon. Ebbene sì, per chi ha vissuto gli anni ’80, questo è un bel tuffo nel passato. Si tratta di colori vivaci e forti, che contribuiscono a rendere luminoso il viso (e anche i denti). I toni al neon li abbiamo visti sulle passerelle durante le scorse settimane della moda, ve li ricordate? Bene, adesso è arrivato il momento di usarli senza aver paura di rischiare troppo. Il suggerimento che possiamo utilizzare per non creare un trucco pesante, è quello di mantenere più sobrio il make-up degli occhi.

I rosa e i fucsia mat sono i classici che tornano prepotentemente. Se avete una carnagione molto chiara, potete scegliere un fucsia con toni blu per rendere più uniforme la carnagione della vostra pelle. Se invece volete osare, optate per la tonalità turchese, blu elettrico oppure verde pistacchio. Il colore che però è in grado di trasformare un look è il bordeaux. Se invece volete un colore rossetto 2017 divertente, scegliete l’arancione. Un colore decisamente meno rischioso ma altrettanto di tendenza. Inoltre, essendo meno impegnativo, è più facile da usare nella vita di tutti i giorni.

E infine il color lavanda che è perfetto per tutti i tipi di carnagione e i nude per quelle che amano i trucchi glamour ed eleganti!