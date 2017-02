I migliori rossetti matte del momento

La passione per il rossetto è sempre più matte, tutte le beauty addicted non possono farne a meno. Nel nostro beauty case ci sono almeno un paio di rossetti a tinta opaca, ma non tutti sono comodi da indossare, perché avendo una texture compatta non risultano particolarmente adatti a chi ha labbra secche o con piccoli segni di tempo e di espressione perché tende a evidenziarli. Ma i miei preferiti non falliscono, sono i migliori: cremosi, confortevoli, a lunga tenuta, capaci di soddisfare anche labbra più esigenti.

Kiko Velvet Passion Matte Lipstick: ha una texture cremosa che rende i rossetti di questa linea estremamente comodi anche dopo essersi asciugati, non seccano le labbra e non evidenziano le rughe, ma donano un colore intenso e pieno per molte ore.

Kiko Matte For You: una linea in edizione limitata creata appositamente per questo San Valentino 2017. La texture morbida e avvolgente valorizza le labbra di un colore carico e pigmentato.Una novità che sta al passo con le tendenze del momento.

NARS Pure Matte Lipstick: ha una texture ricca e completamente opaca, grazie all’altissima pigmentazione. Si indossa facilmente e rimane morbido sulle labbra, grazie anche ad una composizione di olii idratanti, elasticizzanti e anti-age, come l’olio di mango e la vitamina E.

NARS Velvet Lip Glide: è ormai diventato uno dei miei rossetti preferiti, molto confortevole, si stende facilmente come un gloss, ma con una coprenza piena di un rossetto. Le labbra rimangono idratate grazie al suo finish semi-mat che lo mantiene morbido a lungo.

YSL Rouge Pur Couture – The Mats: è sul mio podio. Una collezione con venti nuances dalla texture “pelle stretch” che si adatta a diversi incarnati. Si modula facilmente sulle labbra assicurando grande comfort per tantissime ore.

Quando si dice di lasciare un segno… con il rossetto giusto il successo è assicurato!