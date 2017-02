Labbra colorate da baciare o fotografare

Noi blogger siamo fortunate, perchè il nostro lavoro ci consente di mixare le nostre passioni più grandi. Sicuramente fashion e beauty, ma anche per quanto mi riguarda, la fotografia. I colori per osare in questo 2017 ce li consiglia Kiko Milano, già dalla fine dell’anno con i bellissimi rossetti Velvet Passion Matte Lipstick.

Ma quali sono i segreti per delineare i contorni ottenendo così una stesura del prodotto al top senza sbavature? Poche semplici regole ed una matita magica. Si tratta, prettamente, di penne in stick dal tratto trasparente da abbinare ad una base labbra levigante in grado di mimetizzare le sbavature quando si sceglie di utilizzare rossetti e glossy dalle tinte strong. Inoltre permettono di ottimizzare la durata grazie ad una texture emolliente in grado di proteggere le labbra.

MATITA TRASPARENTE I PREZZI DEI MIGLIORI BRAND SUL MERCATO:

Marchi consigliati:

- Matita anti-sbavature Contorno Labbra Trasparente di Collistar. Dalla nuova collezione Giardini Italiani, nessun rischio di sbavature mentre attenua visibilmente le piccole rughe del contorno labbra. Prezzo: €20.90 in vendita assieme ai nuovi rossetti Vibrazioni di Colore Collistar.

- Invisible Lip Liner di Kiko Milano. Resistente all’acqua, crea una barriera incolore, grazie alla formula invisibile, rende scorrevole e non appiccicosa la stesura. Lunga tenuta. Prezzo: €5.90 sul sito kikocosmetics.com

- Know Cosmetics No Bleeding Lips – Secret Lip Liner. Disponibile per l’Italia sul sito di Douglas.it, la matita fissante famosa a livello internazionale, incolore ha la funzione di bloccare sbavature e aloni di rossetto del contorno labbra. Prezzo: 14.95

Il tocco di classe è lo skincare delle labbra, usando una maschera specifica come quello di Sephora, tempo di posa 15 minuti, disponibile in due varietà alla Rosa Idratante emolliente o al Karité Protettiva riparatrice. Da applicare un paio di volte a settimana, facili da portare sempre con noi in valigia o in borsetta grazie al pratico formato.

Ora siete pronte per i vostri selfie perfetti, con le labbra in primo piano. Puoi seguire tutte le novità direttamente sul mio blog/magazine: www.elisabettabertolini.com