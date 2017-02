Anche quest’anno, i rossetti matt sembrano guadagnare il posto d’onore nelle tendenze make-up. Tutti i brand cosmetici hanno creato la loro linea e, anche se il finish è lo stesso, la texture può variare:

- Le tinte labbra effetto matt – come quelle di Mac, Wycon, NYX, giusto per citarne alcune – che si presentano come rossetti matt in forma liquida. Apparentemente simili a un gloss, a contatto con l’aria creano una patina opaca sulle nostre labbra.

- Formulazione diversa per la versione classica, rossetti in stick che somigliano in scorrevolezza ai loro “cugini” satinati, ma che sulle labbra hanno un finish opaco e un colore intenso. Alcuni dei brand che presentano questi rossetti sono Avon, Kiko e ancora Mac.

Ma come stendere i rossetti matt che seccano le labbra?

Perché, diciamocelo, la texture di questi prodotti è bellissima ma tende a evidenziare anche la minima imperfezione.

La parola chiave è: IDRATAZIONE. Idratare le labbra prima e dopo l’applicazione eviterà di evidenziare le pellicine tanto odiate e le righe verticali che si formano dopo qualche ora.

Come stendere i rossetti matt STEP BY STEP

Step 1 – Prima di cominciare col make-up, fai un leggero scrub per eliminare le pellicine. Puoi usare zucchero di canna e miele da massaggiare per un minuto.

Step 2 – Stendi un velo di balsamo labbra e lascialo agire. Procedi con il make-up viso e occhi.

Step 3 – Tampona le labbra con una velina per eliminare l’eccesso di balsamo.

Step 4 – Stendi il rossetto matt aiutandoti con un pennellino.

Step 5 – Porta sempre con te il balsamo labbra e picchiettalo sul rossetto durante il giorno quando vedi che comincia a “tirare” sulle labbra.

Infine, quali sono i migliori rossetti mat in circolazione?

Non c’è un brand in particolare migliore degli altri. Molto spesso la resa del rossetto varia a seconda delle tonalità (quelle scure sono le più difficili) e molto dipende da quanto sono secche le tue labbra in partenza.

Le tinte matt tendono a seccare di più, mentre i rossetti in stick sono spesso più idratanti. I miei preferiti fanno parte della linea mat di Avon (leggi QUI la mia recensione e guarda tutti gli swatch).