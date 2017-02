Labbra: parola d’ordine “Matte”

I rossetti dal finish matte sono i più desiderati del momento e le case cosmetiche lo sanno, ecco perché in commercio esistono moltissime tipologie di rossetti matte e un infinita gamma di colori, dai più classici ai più crazy. Con la loro durata estrema, durano anche un giorno intero e per la gioia dei nostri maschietti, sono a prova di bacio.

Per una texture perfetta bisogna però seguire una regola fondamentale, avere labbra sempre ben idratate dato che alcuni di questi rossetti tendono a seccare molto le labbra. Evitate quindi di applicarli quando le vostre labbra sono già secche o sono presenti quelle pellicine anti estetiche perché verranno subito evidenziate.

Ho scelto per voi i miei 5 prodotti top, dal prezzo low cost, dalla qualità eccellente e dalla durata estrema.

Inizio questa top 5 con loro, i Velvet Passion Matt Lipstick di Kiko, disponibili in 20 nuance classiche, con la loro texture cremosa non secca le labbra e regalano un colore pieno e un effetto opaco intenso.

Kiko arricchisce la collezione con 5 nuance Crazy in edizione limitata. Verde Zaffiro, Blu Imperiale, Nero, Grigio Ardesia e Orchidea.

Prezzo €8,90

I Rossetti Matt Matt Matt di Essence disponibile in 8 nuance, sono tra i più richiesti e sono praticamente introvabili ovunque. Hanno una texture leggera e levigata che assicura un’applicazione scorrevole, non seccano le labbra e sono ad altissima coprenza e durata. Insomma, non fatevi mai ingannare dai prezzi bassissimi di Essence, perché molti dei loro prodotti sono davvero OTTIMI.

Prezzo €2,49.

Nella mia top 5 ci sono anche loro, i Soft Matt Lip Cream di NYX, sono delicatamente profumati e grazie alla loro texture cremosa e vellutata, rendono le labbra morbide senza seccarle. Nella loro vasta gamma di colori, ben 34 nuance, troviamo tantissimi nude ma anche tonalità dai colori più particolari come Blu (Moscow), Viola (Havana), Arancione (Marocco).

Prezzo €7,49.

Maybelline con i suoi rossetti Color Sensational Matte regala una super idratazione alle nostre labbra. Sono rossetti dalla formula cremosa e dal colore intenso che rendono le nostre labbra estremamente matte. Disponibile in 9 nuance.

Prezzo €6,90.

Sempre in casa Maybelline troviamo i Vivid Matte Liquid, sono dei rossetti liquidi dall’effetto vellutato semi-matte e dai colori vibranti. Disponibile in 5 nuance.

Prezzo €6,90.

Veronica Giuffrida.