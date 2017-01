Come non far sbavare il rossetto

Alzi la mano a chi non è mai capitato, almeno una volta, di specchiarsi a metà giornata e scorgere le proprie labbra sbiadite e con qualche sbavatura di troppo. O peggio: scoprire di essere andata in giro, inavvertitamente, con macchie di rossetto sui denti! Piccole défaillance estetiche che è possibile prevenire seguendo alcune accortezze, prima, durante e dopo l’applicazione del make up. Ecco quali.

Primo step: idrata bene le labbra

È la condizione numero uno per evitare l’antiestetico effetto “codice a barre”, quello per cui il rossetto, una volta applicato, “migra” verso gli spazi cutanei attorno alle labbra, soprattutto quando sono particolarmente secche e screpolate. Mantenere le labbra ben idratate è quindi il presupposto base per averle lisce, morbide e ben definibili con matita e/o rossetto.

In commercio esistono vari prodotti specifici per proteggere e preparare le labbra al trucco, in genere a base di burri emollienti.

Una formulazione particolare, in questo senso, è però quella di Eye & Lip Contour Perfector, balsamo perfezionatore del contorno labbra e della zona occhi della linea skincare ARMANI PRIMA, ideata proprio per chi si trucca e vuole evitare i ritocchi. Il suo atout? Contiene estratto di grano saraceno e Haloxyl, glicerina, burro di jojoba e l’Hydralip. Risultato: apporta un’intensa idratazione e riduce le linee sottili, evitando l’effetto codice a barre.

Secondo step: crea una base trucco omogenea

Una volta ammorbidite e idratate le labbra, crea una base compatta estendendo l’applicazione del fondotinta anche un po’ sulle labbra e tamponando con un po’ di cipria: servirà a trattenere meglio i pigmenti del rossetto e a potenziarne l’effetto long lasting.

Terzo step: “argina” con una matita trasparente

Per essere ancora più sicura che il rossetto non oltrepassi i limiti, procurati una matita trasparente, detta anche: servirà a creare una base cerosa per stendere il rossetto più facilmente. Non solo: se applicata lievemente al di fuori del contorno naturale della bocca, creerà una sorta di “argine” che impedirà eventuali migrazioni di colore.

Quarto step: elimina l’eccesso di rossetto

Una volta disegnati i contorni labbra con una matita colorata in nuance e/o applicato per bene il rossetto, sarà fondamentale rimuovere l’eccesso di prodotto tamponando le labbra con una velina o una salvietta: servirà a evitare eventuali macchie sui denti.

Quinto step: definisci con un tocco di cipria

Come ultimo passaggio, per bloccare bene il rossetto e aumentarne la definizione, picchietta con cura un tocco di cipria sulle labbra e, successivamente, riapplica una nuova passata di colore: otterrai un effetto super intenso, sempre a prova di sbavatura!