La tendenza labbra dell’inverno? Sono i rossetti matte, ovvero tutti quei rossetti dalle colorazione e dal finish opaco. Questo trend, oltre a essere molto femminile e sensuale, ha un vantaggio: con piccoli accorgimenti, riescono a rendere le nostre labbra più grandi e carnose. Come? Seguendo i consigli qui sotto!

Dopo un bello scrub, il primo step è quello di scegliere una matita per labbra chiara in modo tale da poter definire i contorni e tirare fuori i volumi.

Il secondo step, consiste nel marcare le linee con una matita labbra dal colore più scuro e applicarla anche internamente, lasciando però libero lo spazio centrale che deve fare da punto luce. Solamente se avete le labbra molto sottili vi è concesso uscire qualche millimetro dal bordo!

Terzo step! Scegliere il vostro rossetto matte preferito (se avete labbra piccole dovrete prediligere colori più chiari e tenui) e applicatelo su tutta la superficie delle labbra.

Ultimo step, applicate una punta di Gloss al centro del labbro inferiore per regalare ancora più volume al vostro trucco labbra.

Quali nuances scegliere? Durante questo inverno, le nuances più accreditate sono senza alcun dubbio quelle dalle tonalità più scure. Troviamo il classico e sempre verde rosso intenso, perfetto per quasiasi occasione e mai fuori luogo, ma troviamo anche colori più particolari come il viola e tutte le sue sfumature. È proprio quest’ultimo che i più importanti brand Beauty declinano in tante varianti diverse. Da un viola più vicino a un colore pastello a un viola quasi tendente al nero.

Per le amanti dei colori meno appariscenti niente panico: altra tendenza in fatto di rossetti matte sono le nuances sui toni nude. E ora sperimentate!