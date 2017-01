I colori da provare sulle labbra questa primavera

Per la primavera i make-up artist si sono sbizzarriti con effetti non convenzionali. Le labbra sono protagoniste e il modo di applicare il colore si rinnova. La costante è ottenere un look irrisistibilmente fresh e bocche rimpolpate, cercando di arrotondare la forma il più possibile.

LABBRA DI VELLUTO

Fucsia, corallo o rosso ruggine. Le texture super mat permettono di caricare la bocca di colori saturi e monocromatici.

GRADIENT LIPS

È uno dei maggiori trend della prossima stagione: il colore si intensifica al centro della bocca e sfuma sui bordi. L’imperfezione è voluta.

OMBRÉ LIPS

È l’effetto opposto, ovvero con i bordi più scuri e il cuore della bocca effetto smudged.

VINILE

Dà un tocco fresh. Questo effetto bagnato sulle labbra si ottiene applicando il gloss per dare il tocco finale. Su nuance nude o colorate.

GLITTER

Da applicare direttamente sulle labbra oppure sull’arco di cupido per un punto luce sofisticato.