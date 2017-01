Le labbra matte sono state uno dei trend più amati nel 2016, ma i trend sono fatti per esser cambiati e le labbra metal sono il nuovo must. Le labbra metal, così come le glitter lips, hanno spopolato negli ultimi mesi dell’ormai scorso 2016, e spopoleranno quest’anno. Si tratta di labbra super perlescenti, con riflessi di tantissimi colori. L’effetto metallico è dato da tantissimi microglitter madreperlati che creano riflessi multicolor sulle labbra.

Ottenerle potrebbe sembrare difficile ma è in realtà semplicissimo. Tantissime case cosmetiche hanno sfornato rossetti liquidi Metals, tra qui Milani, Kylie Cosmetics etc. Tra i più reperibili, in Italia ci sono i Metal Lip Cream di NYX Cosmetics (in foto sopra Electromagnetic) , un’alternativa low cost dal colore pieno e vibrante.

Se non potete acquistare un rossetto Metal ma allo stesso tempo non volete rinunciare all’effetto Metal, potete ricrearlo a casa! Vi occorrerà miscelare ad un gloss trasparente o perlato un pigmento metallizzato e voilà!

Questa tecnica d’altronde, donerà un’effetto ottico di labbra rimpolpate e decisamente più grandi!

Per un’effetto ancora più vistoso e appariscente, più che applicare o ricreare un rossetto Metal, potreste realizzare le “Glitter Lips“. Sono ideali per una serata speciale dove sicuramente sarete protagoniste! Applicate il vostro rossetto classico (se matte applicate poi sopra un burro idratante) e tamponate sopra dei glitter dello stesso colore. Il risultato sarà strabiliante!

Come avete visto in foto, io mi sono decisamente fatta travolgere da questi nuovi “Trend”! Adoro cambiare ed adoro le labbra metal. E voi? Avete già provato questo nuovo trend?