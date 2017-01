Rossetti metallici: il trend da provare ora.

I rossetti metallici sono ormai diventati il trend di questo inverno, risaltano le labbra rendendole cangianti e più carnose.

Facendo una ricerca sul web, ho selezionato, a parer mio, i migliori, quindi ecco i miei preferiti:

Cosmic Metals Lip Cream, NYX: con una texture liscia e super metallica, i nuovi Cosmic Metals Lip Cream di NYX non potevano non far parte di questa top list, il loro colore intenso e il loro effetto scintillante, regalano alla labbra un risultato mai visto prima. Disponibile in 11 tonalità.

Fucsia Fusion – Rosa caldo dai riflessi violacei.

Solar Energy – Corallo dai riflessi argento.

Out of This World – Verde smeraldo con riflessi verdi ed oro perla.

Extraterrestrial – Oliva profondo con riflessi argento.

Electromagnetic – Acqua profonda con argento e blu shimmer.

Comets Tail – Blu bambino con sottotono argento.

Dark Nebula – Blu scuro con riflessi argento.

Asteroid Aura – Magenta con riflessi argento.

Celestial Star – Indaco con riflessi argento.

Speed Of Light – Oro rosa con riflessi.

Galactic – Grigio scuro con riflessi argento.

Rossetto Vice Lipstick, Urban Decay: i rossetti Vice Lipstick di Urban Decay disponibili in 100 tonalità e divisi in 6 finish, hanno una texture estremamente pigmentata e a lunga tenuta, sono cremosi e idratanti grazie agli oli di jojoba e illipe. Per la categoria metallizzata ho scelto loro, 6 tonalità a parer mio tutte stupende.

In alto troviamo: Trick, Gubby e Rejected. In basso: Big Bang, Cruel e Amulet.

Mulac: se invece volete dare solo un leggero riflesso sulle labbra, Mulac regala dei rossetti con un finish lievemente metallizzato ma sempre con un effetto pieno e luminoso sulle labbra.

Guy – Un blu intenso dalla texture opaca e con un finish leggermente metallizzato.

Candy Cane – Fucsia caldo con finish metallizzato.

Cheers – Beige ideale per dare un tocco di luce a qualsiasi rossetto nude opaco.

Rouge Longue Tenue, Sephora: i rossetti Rouge Longue Tenue di Sephora con la sua esclusiva formula sono incredibilmente confortevoli, inoltre i pigmenti e l’agente fissatore agisce sulle labbra come una base che assicura una tenuta fino a 6 ore sulle texture metalliche.

Da sinistra a destra troviamo: n3 Vintage Pink, n10 Psychedelic Pink, n11 Forever Fuchsia, n17 Daring Pink, n24 Cocoa Passion, n25 Pink Teaser e n26 Runway Plum.

Spero come sempre di esservi stata di aiuto.

Veronica Giuffrida