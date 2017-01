Le labbra dark diventano protagoniste del nostro inverno. Il nude e il rosso cedono il passo alle tinte scure. Colori freddi o caldi? Di certo il burgundy e il vinaccia continuano a spopolare, seguiti dai marroni, dal color melanzana, il viola scuro, il bluette, il grigiastro e il nero fondente. Ce n’è per ognuna, su questo non vi è dubbio. Ma siamo sicure che questi toni stiano bene proprio a tutte? Per toglierci questo e altri dubbi su questa nuova tendenza, ho deciso di interrogare un oracolo del mondo beauty, Diana Magari, giovane make up artist diplomata alla Simone Belli Make Up Academy. Insieme abbiamo scelto il tono più strong e più adatto al mio incarnato; è bello ogni tanto stravolgere la propria immagine e vedersi diverse! Ma come riproporre lo stesso make up quando si è da sole? L’ho domandato a Diana in questa mini intervista, che vi svelerà piccoli segreti per osare senza commettere errori.

1) D’accordo, fanno tendenza, ma le labbra dark stanno bene a tutte? E poi, meglio un effetto matt o gloss?

Il trend delle labbra color vinaccia e burgundy è un must. Colori che rendono importante il make-up e che tendenzialmente stanno bene a tutte perché alla base contengono il pigmento rosso. Nuance che si rifanno alle dive degli anni 20/30 e denotano classe, eleganza e sensualità. Le labbra dark, così intense ed importanti, mi sento di consigliarle a donne con labbra definite e carnose, perché essendo un colore scuro tenderebbe a rimpicciolirle . Sicuramente il gloss potrà aiutare le labbra più sottili con un effetto ottico a renderle così più voluminose. Ad ogni modo, la scelta dell’effetto matt o gloss è strettamente personale: le labbra dark rendono il volto talmente glamour che potrete divertirvi a sperimentare ed osare e il tutto dipende dall’effetto finale che desiderate. Assicuratevi di avere labbra sempre ben idratate e morbide soprattutto se deciderete per un effetto matt.

2) Potresti darci una dritta per realizzare un contorno labbra perfetto quando si utilizzano toni così scuri?

Si sa, più le nuance sono scure e più diventa difficile applicare il rossetto in modo omogeneo e senza sbavature, possiamo però utilizzare una potente alleata: la matita labbra. La matita per le labbra, deve essere il più possibile simile al rossetto che stiamo per applicare. Cominciamo disegnando il contorno delle labbra facendo particolare attenzione ad essere il più precise possibile, sarà poi più semplice stendere il rossetto. Non utilizzate una matita troppo grassa perché potrebbe infiltrarsi nelle piccole rughette intorno alle labbra. Importantissimo è non creare l’antiestetico bordo più scuro, ecco perché è importante trovare la matita il più possibile simile al rossetto. Aiutatevi con un pennello labbra sottile, sporcate la punta e ripassate il contorno labbra, il risultato sarà più omogeneo. 3) Spesso passiamo molte ore fuori casa e non abbiamo tempo per i ritocchi: esiste un modo per mantenere impeccabili le nostre dark lips?

Purtroppo non è possibile mantenere impeccabili le nostre dark lips per tutta la giornata senza particolari accortezze. Mangiamo, beviamo e baciamo, abbiamo quindi bisogno di ritoccarle di tanto in tanto. Possiamo, però, aiutarci! Fondamentale è aver sempre le labbra idratate e morbide. Almeno una volta al mese è utile fare uno scrub labbra per eliminare tutte le antiestetiche pellicine e applicare un balsamo labbra una decina di minuti prima dell’applicazione del rossetto. In commercio esistono tantissimi tipi di lipstick a lunga durata, scegliete quello che preferite facendovi consigliare dal make-up artist dello store. Un piccolo segreto è quello di utilizzare la matita labbra a mo’ di rossetto, come base prima del lipstick, renderà il tutto molto più compatto e duraturo.

Avete altri dubbi? Non esitate…Scrivete tra i commenti o venitemi a trovare su Impossibile Fermare i Battiti