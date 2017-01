Rossetto rosso: un classico intramontabile per labbra da diva!

Rossetto rosso, incanto e seduzione, un classico intramontabile che aggiunge fascino a qualsiasi make-up. Da sfoggiare con un look acqua e sapone o con make-up più intensi, è l’emblema della passione. Basta un tocco di rossetto rosso per valorizzare il make-up e illuminare l’incarnato. La gamma di tonalità in commercio è ampia e succosa, con un mosaico di texture e finish sempre maggiore: opaco, satinato, glossato. Scegliere un solo rossetto rosso diventa un’impresa ardua, ma poi, alla fine, perché accontentarsi solamente di uno?

Qualunque siano le vostre scelte, ricordate sempre di prestare particolare attenzione all’applicazione. Il rossetto rosso esige un contorno delineato alla perfezione, non dimenticate quindi di farlo precedere da una matita labbra tono su tono, sarà la cornice perfetta di un make-up ad opera d’arte. Iniziate partendo dal centro della labbra, delineando i contorni con la matita, fino alla commessura labiale. Sempre con la matita, riempite di colore le labbra verso l’interno, prima di procedere all’applicazione del rossetto. Se desiderate aggiungere un tocco prezioso, provate a enfatizzare l’arco di Cupido con un accento color oro, l’effetto wow è assicurato.

Accanto a rossi cult come Russian Red di Mac e il mitico 999 di Dior, si fanno strada nuove e fiammanti proposte. Intense Colour Lip Kit di Kiko Milano, è un cofanetto completo di matita labbra automatica e rossetto tono su tono. Ho scelto la nuance Incarnation Red, un rosso acceso e vitaminico, dal finish mat e dalla texture confortevole.

Delizioso come un pasticcino è Irresistible di TNS Cosmetics coll. Sweet Temptation. Intenso rosso anni ’50, grazie alla formula arricchita con Acido Ialuronico e vitamina E, è anche ultra confortevole.

Non solo rossetto! A volte basta un prodotto strategico, come la matita rossetto di V)Or Make-up Red 04, ricca di pigmento per un rilascio saturo di colore e una tenuta a prova di bacio. Bellissime le matite labbra Pastello Drama Empire di Neve Cosmetics, in sei spettacolari declinazioni di rosso, formula long lasting e finish opaco, per labbra da vera diva!