Labbra 2017: color lampone

Golosissimo, gioioso, trendy. Il lampone sarà, insieme al Greenery, il colore da far posare sui vostri capi d’abbigliamento. Ma non solo. Perché questa tonalità di rosso, meno squillante di un red passion o di un fucsia, sta bene su tutte le carnagioni, con tutti i colori di capelli e di occhi. In più è vitalità allo stato puro.

La francese Amelie, interpretata da Audrey Tautou, andava pazza per questi frutti di bosco, a tal punto da posizionarli su ciascun dito e gustarli uno dietro l’altro. Voi prendeteci gusto proprio come lei, e fate posare questa nuance sulle vostre labbra.

Requisito: non scegliete un rosa o rosso squillante, ma lasciatevi ispirare dalla tonalità Pantone; il rasperry. Che non è nè magenta nè orchidea, è… framboise. Nella gallery 5 nuance hot, per un 2017 all’insegna della joie de vivre.