Il potere del rossetto rosso in ogni look

Buongiorno ragazze, come state? Le feste sono ormai trascorse e in questi giorni mi sono proprio resa conto di quanto un rossetto rosso possa cambiare radicalmente il nostro look. Da un vestitino a pois dalle spalle nude di Rosegal abbinato ad un cuissard dal tacco grosso di Tata Italia ad un comodo e caldo cappotto color cammello e un maglione in cashmere di La Redoute abbinato ad un paio di Levi’s, il rossetto rosso c’è e ci sta sempre. Oggi l’ho scelto di Maybelline della nuova collezione Color Drama Intense Lips ma tutti ben sappiamo che ogni casa cosmetica ne produce di buonissimi e di bellissimi… Da Shiseido a Yves Saint Laurent a molti altri brand vi posso semplicemente dire che persino alcuni studi rivelano che il colore rosso è associato all’idea di forza, passione e seduzione. Non per niente molte donne celebri ne hanno fatto il proprio signature look e che come prima dicevo quasi tutti i make up brand non dimenticano mai un lipstick red nelle loro collezioni. Diverse ricerche suggeriscono che il collegamento tra rosso e seduzione potrebbe non essere esclusivamente un prodotto del condizionamento sociale ma che potrebbe affondare le sue radici nell’eredità biologica umana. Per esempio, una carnagione rosea indica una funzionalità cardiovascolare ottimale e le motivazioni riproduttive per scegliere un partner in salute sono evidenti. Una ricerca dettata da Shiseido, ha dimostrato quanto il rosso, in confronto ad altri colori, porta inconsciamente gli uomini a considerare le donne che lo indossano più sensuali e desiderabili; il rosso non influenza infatti la percezione della simpatia.

E allora cosa ne dite, vestiamo le nostre labbra del rosso?

Un abbraccio.