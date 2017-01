Le vostre labbra si tingono di un rosso intenso

Tingersi le labbra, non è mai stato così bello. Le labbra dipinte cambiano completamente il volto delle donne, rendendolo sensuale e affascinante.

Che colore scegli al mattino quando ti trucchi prima di correre in ufficio? Io di solito scelgo un colore nude che si intoni perfettamente con il mio incarnato naturale perché sono sempre di corsa.

Oggi però voglio parlarvi proprio del rossetto rosso e di come il fascino di questo colore ci possa rendere sognanti e audaci. Basta scegliere la tonalità giusta, cosa non sempre facile, per poterlo portare con sicurezza e in maniera impeccabile.

Per un effetto bambola, dal mood vellutato e sorprendente, i famosi Make Up artist International, tra cui Raynald Lehongre di Guerlain, consigliano di seguire tre fasi importanti che passo ad illustrarvi. Potete riprodurre lo stesso effetto seguendo le diverse fasi anche con rossetti rossi di altri brand, ve ne consiglio alcuni, come Dior, Shiseido, Collistar e Lancome.

1 step: prima di tutto applicare, con i polpastrelli, una base per ridefinire il contorno e levigare le labbra. Una specie di primer morbido e cremoso dalla colorazione neutra che ha la funzione di esaltare e mantenere il rossetto. In questo modo le labbra sembrano levigate e morbide e il rossetto non sbava.

2 step: successivamente, prima dell’applicazione del rossetto, un altro segreto che evita le sbavature è il disegno del contorno labbra, in questo caso con una matita rossa. Una matita che sembra una bacchetta magica. Morbida, delicata e setosa. Esalta le labbra ed evita le sbavature, migliora la tenuta del rossetto con un contorno perfetto dall’effetto satinato.

3 step: ora siamo pronti per applicare con un pennello il rossetto. Tra i vari rossetti in commercio io ho provato il rossetto Rouge di Guerlain. Dalla tonalità rosso rubino con: sfere di acido ialuronico, per levigare, oltre che rimpolpare le labbra e burro di mango selvatico per una lunga idratazione. Questa stupenda creazione profuma di vaniglia con note di limone, arancia, bergamotto, rosa, iris.

Con il pennello la texture del rossetto aderisce meglio, parola di Raynald!

imperfecti.com

ph Manuela Bucci

Make up International Raynald Lehongre