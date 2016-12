Il regalo perfetto per Natale: i rossetti di PuroBIO Cosmetics

Un pack unico e ricercato, ispirato ad un giardino incantano pieno di splendidi fiori, che può essere riutilizzato come porta gioielli. Un rossetto full coverage, dal finish sheer ed una matita labbra abbinata.

Ecco il regalo perfetto per questo Natale 2016! puroBIO Cosmetics, proprio per le feste natalizie, propone tre tonalità diverse di rossetti, (abbinati alle proprie matite labbra), presentati con delle scatoline colorate, perfette per essere messe sotto l’albero.

I colori dei rossetti? Fragola, sabbia rosata (il mio preferito) e rosso cremisi.

Se non conoscete puroBIO Cosmetics dovete subito rimediare!

Come recita il nome, puroBIO crea prodotti per la bellezza totalmente naturali, biologici e made in Italy.

Si tratta di trucchi di altissima qualità e al contempo “puri”, che non vengono testati sugli animali e che non contengono prodotti nocivi per la salute.

Un motivo in più per far trovare sotto l’albero alle vostre amiche un rossetto puroBIO Cosmetics!