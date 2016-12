SOS: Labbra secche, screpolate, disidratate

Un bacio sotto il vischio non si nega a nessuno. È benaugurante, dicono che porti amore e fortuna e può essere anche l’occasione giusta per rubare un bacio a quel ragazzo che inseguiamo da tanto tempo.

Presentarsi a questo appuntamento con le labbra screpolate e secche non è però il massimo.

Come fare per rimediare al problema di avere labbra ipersensibili, ruvide e fragili?

In inverno è frequente avere le labbra secche e screpolate, spesso bruciano e in alcuni casi arrivano anche al punto di sanguinare.

Le basse temperature e il vento le rendono molto vulnerabili ma ci si può proteggere con i giusti accorgimenti e con trattamenti mirati.

Nell’ultimo mese ho utilizzato il balsamo labbra NoAgy di Skinius e le mie labbra, solitamente molto secche, sono più morbide e mi sembrano anche più carnose.

L’effetto che adoro è quello delle labbra piene e lisce e questo balsamo mi ha davvero conquistata.

Nutriente e rigenerante, contribuisce a ripristinare i giusti livelli delle sostanze necessarie a rendere le labbra idratate e turgide grazie al complesso Fospidin, messo a punto da Skinius per veicolare più velocemente e più in profondità i principi attivi.

Adatto a tutti i tipi di pelle, NoAgy è perfetto anche per quelle più sensibili perché è stato formulato pensando proprio a chi ha una tipologia di pelle molto sensibile e reattiva.

Si applica sulle labbra con le dita e ha un finish mat trasparente che rende le labbra particolarmente vellutate.

(Disponibile in farmacia e online sul sito Skinius al costo di 49€)

Per labbra più piene e lisce si può ricorrere anche al Lip Filler & volumizer del Dr.Brandt, marchio americano famoso per la creazione di formule cosmetiche che aiutano a contrastare i segni dovuti all’avanzare del tempo senza dover ricorrere a chirurgia e medicina estetica.

Sia che le labbra siano perennemente screpolate e disidratate, sia che siano segnate da rughe, la soluzione è quella di rimpolparle e restituire loro volume e idratazione.

Xtend Your Youth Lip Filler & Volumizer è un filler ultra-rivitalizzante che si stende sulle labbra per riempire i segni delle rughe e rimpolpare i volumi levigandone la superficie.

La labbra appaiono da subito più morbide, più carnose e con un contorno più definito.

Si può applicare mattina e sera, da solo o come base per il trucco labbra.

È perfetto sotto rossetti e lucidalabbra perché, levigando le labbra, rende più duratura e uniforme l’applicazione del make-up.

(In vendita da Sephora, €30)

Se ai trattamenti si vuole aggiungere anche un tocco di colore, si può scegliere Lip Restoration System di Colorescience, kit labbra che protegge, idrata, rigenera e colora, riparando le labbra dal freddo invernale. Si compone di un esfoliante labbra che conferisce un aspetto più liscio e soffice, un siero che migliora il comfort percepito diminuendo la sensazione di bruciore e un gloss che colora, protegge e rende le labbra brillanti per tutto il giorno.

Si inizia con l’esfoliante che si strofina delicatamente sulle labbra e si lascia in posa per circa 3 minuti, si procede poi con il siero che può essere applicato più volte al giorno e, infine, il gloss per dare colore e protezione solare.

(Il kit completo, composto da 3 prodotti, ha un costo di €69)

Dopo tutte queste accortezze, di sicuro le labbra non saranno più un problema e vorrete solo farvi togliere il rossetto il prima possibile!

Buone feste,

Laura

