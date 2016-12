Superata la fase di crisi pre-regali, il nuovo problema da risolvere riguarda l’ outfit natalizio più consono da sfoggiare tra amici e parenti.

Il mio consiglio è quello di puntare sulla semplicità e sui colori tipici del Natale, anche per quanto riguarda il make up: rossetti rossi a lunga tenuta come quello proposto da Kiko o Sephora per questi giorni di festa (e tanto mascara) sono ciò che fa al caso vostro! Impreziosirete le vostre labbra senza sbavature!

L’outfit invece deve puntare all’eleganza misto semplicità. Anche qui non può mancare il rosso. Che appartenga al vestito, come ad esempio le soluzioni proposte da Asos, oppure all’accessorio, poco importa! L’importante è che ci sia!

Io per esempio punto molto sugli accessori, magari un fiore o un fiocco rosso tra i capelli in una particolare acconciatura oppure sul collo per dare quel tocco in più.

Se adorate il rosso e avete gambe perfette, potete anche osare indossando un paio di collant di questo colore: sono sicura attirerete tutta l’attenzione su di voi!

Potete davvero sbizzarrirvi, ma mi raccomando non eccedete nei particolari: bastano davvero uno o due accessori per rendere più ricercato il vostro outfit Natalizio!

Fatemi sapere cosa sfoggerete il giorno di Natale ma intanto vi mando un bacio!

Valentina

Instagram @mybluejeans_official

Blog www.inmybluejeans.com