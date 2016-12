Labbra perfette per tutta la notte di Capodanno con le tinte liquide più resistenti

Le cene, le feste, il cibo, i brindisi, lo spumante. E il rossetto, tra una risata, un bacio, un saluto all’amico, se ne va via. E’ il bello e forse anche il brutto delle feste natalizie e soprattutto della notte di Capodanno. Ore e ore, trascorse davanti allo specchio per creare il make-up perfetto, per essere le più belle della serata, per cercare di venire bene in foto e poi, basta un’ora di festeggiamenti, e il rossetto è andato via che è una meraviglia.

Per fortuna, le novità non mancano in fatto di make-up. Una soluzione su tutte sono le tinte liquide per le labbra. Si tratta di rossetti fluidi, da applicare sulle labbra ben idratate e che, subito dopo l’applicazione si asciugano, creando un rossetto opaco ben fissato sulla pelle, difficilissimo da rimuovere e quindi adatto proprio per le serate lunghe.

Tante sono le tinte liquide per labbra sul mercato, dalla più cara alla meno costosa. Molto resistenti sono quelle di Wycon Cosmetics, al costo di 6,90€ e in tantissime nuances: dal rosa Barbie al rosso acceso, passando per le più scure come il Marsala e tutte le tonalità di beige e marrone. Stanno spopolando tra le beauty addicted!

NYX invece punta sulle nuances color carne e nude, con la linea Lip Lingerie, al costo di 8,80€ per un effetto rimpolpante, idratato e molto naturale. Effetto lampone, pesca e pink invece per Zoeva, che crea otto colori tutti da mordere.

Per chi invece ama follemente i rossi, sempre indicati per l’ultima notte dell’anno, Mac Cosmetics ha proposto la linea Retro Matte Liquid. Ci sono anche tre tonalità di rossi diversi, dal rosso fuoco, passando per un rosso intenso al rosso bordeaux. Costa 24€ e assicura una tenuta a prova di panettone!

