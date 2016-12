Cosa dice di te il modo in cui baci

Il bacio? È il fattore determinante per scegliere l’anima gemella. Secondo una ricerca condotta da Helen Fisher, biologa antropologa della Rutger University, la saliva funziona da cocktail chimico, ecco perché la scelta dell’uomo giusto non può prescindere dal feeling con cui ci si bacia. I ricercatori della University of Saskatchewan hanno individuato anche qual è il lato giusto per farlo. Verso destra, perché è in quella parte dell’emisfero cerebrale che risiedono le emozioni e la parte sinistra la usiamo già abbastanza nella routine quotidiana.

Il sito Bustle.com ha associato il modo in cui si bacia alla personalità. Ecco cosa dice di voi il modo in cui baciate, e il rossetto giusto da abbinare. Tutte le sfumature del rosso, da lì non si scappa perché è il colore dell’attrazione, cui Shiseido ha dedicato un’intera collezione di lipstick: Rouge Rouge.



CON GLI OCCHI CHIUSI

Siete delle iguaribili romantiche e il bacio rappresenta un momento in cui lasciarvi andare totalmente. Sensibili e sognatrici, quando vi innamorate non riuscite a frenare le vostre emozioni. Il rossetto che più vi rappresenta è l rosso nelle sue sfumature più dolci e tenui, come il rosso corallo.

CON LA BOCCA APERTA

Avete una personalità decisa e attiva. Per voi non esistono problemi senza una soluzione. Siete consapevoli, carismatiche e il bacio fa rima con attrazione magnetica. Come il rosso più intenso.

BACIO APPASSIONATO

Quando baciate qualcuno siete pronte a tutto. Del resto, mettete anima e corpo in qualsiasi cosa fate. Siete per un rossetto dal colore acceso, alter ego del vostro istinto e della vostra sensualità.

BACIO PASSIVO

Siete sofisticate ed enigmatiche. Nella vita di tutti i giorni siete piene d’iniziativa, ma in camera da letto amate essere baciate. Sì a un rosso discreto dalla sfumatura calda.