Trucco Natale 2016: non si può rinunciare al rossetto rosso!

Il rossetto delle feste… quale colore scegliere? Nonostante i vari trends, per me il rossetto che sa di Natale è solo uno ROSSO.

Chi non ha voglia di rosso a Natale? Il colore della passione, chic e sexy al tempo stesso: scegliete il finish che fa per voi, tenendo in considerazione che i matte durano spesso ma seccano le labbra maggiormente, mentre i satinati o gli opachi non troppo secchi promettono durata e comfort alle vostre labbra.

Non avete mai osato un rossetto rosso? Bene. E’ questo il momento dell’anno per acquistarne uno e stupire tutti con il vostro trucco Natale 2016. Sentitevi sexy e bellissime regalandovi un rossetto rosso, magari acquistandolo dalle limited edition natalizie delle varie case cosmetiche: da Dior a Dolce e Gabbana, da YSL a Kiko Milano e Rimmel.

Se volete un rosso per sempre, potete cercare il vostro rosso tra le collezioni permanenti: ecco i rossi dei nuovi rossetti VICE di Urban Decay…

oppure di altri brand rinomati.

Ecco la mia personale selezione:

I rossetti rossi che sto utilizzando maggiormente nell’ultimo periodo sono proprio questi:

All’amica che ama il bio: i set PuroBio con i nuovi (ottimi) rossetti abbinati alle matite o al mascara, già nella scatolina regalo (set con matita 17,89€ – set con mascara 24,89€)

All’amica trendsetter: il set della collezione limited edition Kiko Holiday Collection 2016. Si chiama Intense Color Lipkit e questo è il colore 02 Incarnation Red (15,00€).

Ancora set in edizione speciale per l’amica che ama le novità: Rimmel Scandal’eyes Trio Kit (con Mascara Scandal’eyes Reloded e Ombretto Stick Scandal’eyes in black e il Lipstick Kate Anniversary Collection) in una maxi pochette che combina uno stile raffinato ma allo stesso tempo grintoso. (14,90€).

Il Rossetto Lasting Finish By Kate è stato un fenomeno globale con circa 1.000.000 di rossetti venduti in Italia in cinque anni. A partire da questo clamoroso successo, nasce l’Anniversary Collection (che festeggia i 15 anni del London Look di Kate e Rimmel), con 6 nuove nuances, tra cui 3 rossi.

Il mio rosso è Muse Red #51, un rosso intenso e da capogiro che evoca la semplice eleganza di Kate sul red carpet. Kate ha commentato: “Quando vado in qualche posto speciale, mi basta un audace rossetto rosso per farmi sentire a mio agio. Ho creato Muse Red con l’obiettivo di ottenere il perfetto mix di sofisticatezza ed eleganza.”