Le labbra natalizie brillano di luce propria

Non c’è Natale senza colore e neanche senza luce. E affinché il make-up sia in sintonia con il mood delle feste la regola va applicata alla lettera. Dettaglio immancabile, quindi, per ogni look natalizio degno di questo nome deve essere una bocca che sia il focus del volto e faccia venire voglia di baciarla.

Il segreto? Un rossetto che sia perfettamente modulabile e che si adatti al vermiglio nel corso delle 24 ore. Una passata per un effetto easy, luminoso e raffinato di mattina, due per caricarla di sex-appeal di sera.

Dettaglio must-have da non trascurare, le labbra natalizie devono avere quella luminosità capace di creare dipendenza, dalla luce che risplende come un raggio di sole riflesso sulle labbra, per accendere con il sorriso l’umore, le giornate e i party invernali.

L’indispensabile rouge à lèvres per labbra che seducono a tutte le ore è La Petite Robe Noire Le Rouge Délicieusement Brillant, facilissimo da applicare anche in modo istintivo senza specchio e dal profumo con le note accattivanti della fragranza fiorita/fruttata La Petite Robe Noire di Guerlain.

Una texture riflettente dall’effetto lacca grazie ai pigmenti Pop, ultra-luminosi e al cocktail di oli che facilitano la stesura e garantiscono splendore e idratazione.