I rossetti nude restano tra quelli di maggiore tendenza, anche in questa stagione fredda. Eppure c’è ancora qualcuna tra di noi che non ne ha (almeno) uno. Forse perché non sa bene come sceglierlo e per quale nuance optare: tutte perplessità lecite, che possiamo fugare con una piccola guida ai rossetti nude colour.

Perché scegliere un rossetto così “chiaro”

I rossetti nude hanno il pregio di apportare equilibrio al look e al trucco scelto, soprattutto se questo è molto intenso sugli occhi. Contribuiscono inoltre ad ingentilire il sorriso e anche i lineamenti del volto, senza dimenticare che rappresentano la scelta giusta per le donne che amano il trucco delicato: tutti ottimi motivi per “indossarlo”. Scegliere quello giusto è importante per non perderesi tra le molte nuance proposte, ovvero tutte quelle che vanno dal beige al rosato.

Il rossetto giusto è un fatto di pelle

“Nude” vuole dire il colore più vicino alla tonalità della nostra pelle e delle labbra. Per scegliere quello giusto è opportuno stendere il colore che ci piace sul palmo della mano e avvicinarlo alle labbra: se il colore è troppo dissimile non va bene. Inoltre è bene scegliere il rossetto a seconda delle pelle e del sottotono dell’epidermide. I rossetti tendenti al rosato sono perfetti per le pelli chiare con sottotono caldo. Se la pelle è chiara ma ha un sottotono giallino, optate per i rossetti caldi e tendenti alle tonalità aranciate o beige. Per le pelli scure sono indicati quelli beige o rosati, anche in versione glossy. L’importante è non scegliere un colore che annulli le labbra: seppur chiare, devono vedersi.

Gentilezza sulle labbra

Un rossetto nude non mette solo in evidenza il trucco sugli occhi ma anche imperfezioni o discromie. Quindi avanti tutta con burro di cacao sulle labbra, anche la sera prima di andare a dormire, e con gli scrub delicati a base di zucchero e miele per eliminare le pellicine. Farlo una volta a settimana è più che sufficiente. E poi l’illuminante sull’arco di cupido: le labbra sono immediatamente più turgide e le imperfezioni sulla pelle scompaiono in un istante.