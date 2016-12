Lasciamo parlare le nostre labbra

Una donna è tante donne: il rossetto giusto racconta molto di te per questo scegliere quello giusto è fondamentale.

Da sempre si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, ma il sorriso è il nostro biglietto da visita più importante e se sfoggiato nel modo giusto, sarà difficile da dimenticare. Ecco perché noi donne amiamo indossare il nostro rossetto preferito tutte le mattine anche se non tutti i giorni sono uguali e diciamoci la verità, nemmeno noi donne siamo ogni giorno le stesse. Ma non è forse questa la bellezza dell’essere donna? La nostra capacità di reinventarci ogni giorno è un gran dono! Per questo oggi esistono due tipologie di rossetti che possiamo tenere a portata di mano nella nostra borsetta: il rossetto gloss e il rossetto opaco. L’effetto sarà molto diverso ma entrambi doneranno un carattere forte e carismatico alle nostre labbra.

Vernis à Lavres Cream di Yves Saint Laurent sono la vera rivoluzione di questo autunno, sono stati presentati per la loro brillantezza come una vera è propria Vernice cremosa, una lacca brillante come il vinile per un impatto colore estremo e una tenuta impeccabile, per questo le vostre labbra saranno una vera Hit! Con un semplice tocco i gloss si stendono in modo semplice e hanno il potere di farti sentire elegante e raffinata in ogni occasione, ma con quel tocco rock che oggi va tanto di moda. Una rivoluzione per ogni donna che ha voglia di giocare con un rossetto che è molto di più. Nel cofanetto potete trovare tre delle dodici nuance:

N° 401 Rouge Venyle

N° 402 Rouge Remix

N° 405 Explicit Pink

E voi siete pronte ad immergervi nell’universo Pop e Rock di YSL Beautè?

Lip art class di Maybelline New York: anche questi rossetti a quanto rivoluzione non scherzano! Opachi e a lunghissima tenuta, manterranno le vostre labbra morbide e avrete una sensazione di benessere per molte ore. La filosofia di questi cinque rossetti vi piacerà sicuramente: ogni donna deve essere libera di sentirsi se stessa e scegliere il colore che più ama indossare, senza sentirsi per questo giudicata. I 5 colori che troverete nel cofanetto sono questi:

883 Orange Danger

886 Berry Bossy

885 Midnight Merlot

882 Fiery Fuchsia

La nuance Wickedly White è un rossetto bianco che ti suggerisce di essere libera di osare ed è considerato il colore top del momento. Mescolando il bianco con un altro degli altri quattro colori potrete creare un gioco di Lip Ombre per un look edgy. Se invece il vostro problema è il volume delle labbra provate ad usare il rossetto bianco al centro e un colore di contrasto per il contorno labbra: avrete un effetto volumizzante che vi stupirà. Lip art nascono per mettere alla prova la tua creatività: mescolando il bianco con gli altri colori ne scoprirete una gamma infinita di nuance.

E voi quale colore siete?