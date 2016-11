Colori dei rossetti per l’inverno 2017

Spesso succede che i trend make up nascono sulle passarelle oppure sui red carpet. Il più grande problema è che la gran parte di questi make up sulle modelle e sulle star sono fatti magnificamente, se invece provate a farli a casa i risultati a volte sono come se ogni volta fosse Halloween. La cosa principale è scegliere il trucco giusto per il vostro viso. Se volete sapere come scegliere il fondotinta giusto potete leggere in uno dei miei post, QUI.

A fare la differenza tra una donna e l’altra nel modo di truccarsi è il viso, perché ognuna di noi ha un viso diverso. Bisogna sperimentare, ma rimanere sempre fedeli a se stessi ed al vostro stile. Le nuove tendenze vi possono servire nel caso di mancanza di immaginazione, o quando desiderate aggiornare ulteriormente il vostro look.

Le labbra sono uno dei punti del viso che di sicuro non passano inosservati. Tra i colori che vanno quest’inverno per le vostra labbra non possono mancare il rosso, i colori pastello, i colori forti, come il viola scuro o il nero, ma potete scegliere invece anche solo un balsamo per labbra.

Il colore rosso è un classico. Da Marilyn Monroe a Gwen Stefani, che hanno scelto questo colore per un tocco personale. Questa tendenza ha dominato già in primavera e viene mantenuta durante l’autunno e l’inverno. Dal più leggero alle tonalità più scure, il segreto è quello di trovare un colore che vada con il tono e il sottotono della vostra pelle. Provate con le diverse sfumature di rosso e quando non avete tempo per provare più rossetti di diversi colori, optate per un rossetto rosso.

Color pastello, come sinonimo di tenerezza e rosa che domina così su tutte le passerelle in questa stagione. Abbiamo potuto vedere sulle passerelle l’innocenza del colore baby rosa. Se sei la regina della tenerezza e vuoi fare una vera e propria tendenza, anche se è molto più tagliente o grunge, gioca con alcune delle sfumature rosa o ombre pastello e aggiungi un tocco di innocenza; il loro aspetto e i loro contrasti possono ottenere effetti sorprendenti.

Quest’inverno tutte voi che avete un lato rock potete optare per i rossetti scuri. Dal nero al prugna al marrone, questo aspetto può essere combinato con gli occhi smokey drammatici. Qui le regole non ci sono. Se vi manca l’ispirazione guardate i look gotici, cosi potete creare un trucco più morbido. Questo trucco è ideale per tutte voi coraggiose che volete fare colpo sulla gente.

Questo tipo di trend con labbra naturali, è ideale per voi alle quali non piace il rossetto, basta che mettiate il balsamo labbra e siete pronte per uscire. Non importa che trucco occhi mettete con questo tipo di trend. Il trucco labbra naturali va benissimo per il giorno, per la sera invece combinate con i rossetti sopra indicati.