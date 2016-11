I nuovi rossetti matt per l’autunno

La mia ossessione per i rossetti opachi è nata già qualche anno fa. Quel finish matt, quella sensazione di labbra di velluto, quella durata eccezionale… beh, io adoro tutto questo. Ho una collezione di lipstick spropositata, vuoi perchè li ricevo per lavoro, vuoi perchè non resisto e continuo a comprarne sempre di nuovi. Ma, bando alle ciance, ecco le novità che ho testato di recente!

1) MAYBELLINE VIVID MATTE LIQUID: I colori sono vibranti, e il comfort eccezionale. Durano abbastanza e non seccano le labbra perchè non si asciugano mai completamente, quindi sono adatti anche a chi ha le labbra molto secche.

2) GLOSSIP AND MY VELVET LIPS: Colori intensi e perfetti per l’inverno. Questo rossetto liquido si asciuga in fretta e dura tantissime ore anche dopo aver mangiato. Mi piace tantissimo perché rimane intatto senza lasciare traccia ma non secca le labbra come molti altri prodotti della stessa categoria.

3) ESSENCE MATT MATT MATT: Super recensiti negli ultimi giorni, sono una valida alternativa economica per chi vuol approcciarsi a questa tipologia di rossetti. Il nude è un colore stupendo, che sta davvero bene a tutte.

4) MODELCO PARTY PROOF MATT: Un rossetto waterproof, super resistente. Mi piace stenderlo dopo aver idratato le labbra perchè ha una formula molto secca che però lo rende davvero indelebile. Questo colore (coachella crush) è uno spettacolo: illumina il viso in modo elegantissimo.

5) MAYBELLINE COLOR SENSATIONAL MATTE: Che io sia una super fan Maybellibe non è un mistero. I suoi rossetti li ho sparsi in tutte le borse perchè sono tra i miei preferiti in assoluto. La gamma colore accontenta un pò tutti i gusti, ed in questo kit #lipartclass ho trovato anche un rossetto bianco per divertirmi a creare l’effetto ombrè. Durano ore ore e ore, non seccano, e sono il giusto compromesso tra comfort e durata. Il mio preferito? Non ve lo so dire perché li uso a ruota tutti quanti.