Le labbra? Meglio shine e bicolor

«Amo il 241 Trésor un nude delicato e avvolgente. Su una pelle leggermente olivastra diventa caldo, mentre su una pelle più candida, diventa un color albicocca con toni più intensi che ricorda il caramello. Il 186 Idôle è l’ultimo della gamma dei rossi, un rosato dal colore intenso e dal effetto mat. Ideale per tutte le tonalità di pelle. Mi sento felice appena lo indosso!». Queste le scelte in fatto di rossetti di Lisa Eldridge, international make up artist e Direttore Creativo Make Up Lancôme che ha creato 30 nuove tonalità dell’iconico Absolu Rouge, tutte dai colori vibranti e un impatto unico, elegante e senza tempo. «Vorrei creare una collezione di sfumature estremamente pure che attraggono lo sguardo e l’immaginazione, – spiega ancora la Eldridge -, qualcosa di molto attraente ed eccitante. Ero sicura che ciascun colore fosse stato ben rappresentato, con dei nude perfetti, rossi intensi, viola profondi, arancio brillanti e rosa semplicemente vibranti». Per la make up artist, amante delle labbra audaci, pare non vi sia nulla di meglio di un colore vibrante sulle labbra, il modo più semplice e veloce per sollevare l’umore e sentirsi al top.

D’altronde in casa Lancôme sono abituati a considerare il rossetto come un accessorio indispensabile per affermare il proprio stile: «Un rossetto dovrebbe brillare come un gioiello prezioso», spiegava già nel 1937 Armand Petitjean, fondatore di Lancôme. E oggi la make up artist scelta dalla Maison per dare nuova vita a questo oggetto iconico, suggerisce alle beauty addicted un nuovo trend labbra d’ispirazione coreana, estremamente moderno, ovvero utilizzare due tonalità di rossetto. «Si possono usare due sfumature complementari per un look chic con un twist moderno o abbinare due tonalità contrastanti – per esempio un arancio intense e un rosa vibrante – per un look più artistico. Combina anche le texture per accentuare i contrasti. La Base Absolu Rouge è ideale per levigare le labbra e rendere il rossetto a lunga tenuta!».

L’Absolu Rouge si reinventa anche con una varietà di texture: brillante, cremosa e mat, nella convinzione che la texture completa il colore e influisce sulla sua percezione. Per esempio, un bellissimo rosso profondo con un finish mat comunica decisione, un effetto brillante easy-to-wear crea un look sofisticato ideale per tutti i giorni. Effetto glossy e brillante che Lisa Eldridge raccomanda come ulteriore tendenza: «Il gloss è stato fuori moda per molto tempo ma adesso è tornato grazie alle nuove texture in oil, che mettono in evidenza ogni curva e angolazione delle labbra. Mi è sempre piaciuto il look anni ’70 – continua la Eldridge -, le ragazze dall’aspetto sano con il trucco che regalava loro un effetto bonne mine e che per fortuna adesso sta tornando. Anche se siete struccate, le labbra leggermente shine danno immediatamente un plus al look».

La make up artist aggiunge che occorre un po’ di buona manualità per applicare il gloss: «Il segreto è la base, da realizzare con un primer o una matita neutra che definisca i contorni perché l’unico inconveniente del gloss è che non definisce abbastanza i contorni delle labbra». Dopodiché raccomanda di stenderlo su tutte le labbra, per non creare quell’antiestetica linea spessa intorno che fa tanto anni ’80. Il suo consiglio? «Per il giorno è perfetto Lancôme Juicy Shaker in arancione vivo».