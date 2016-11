Poker di rossetti economici autunnali

In autunno i colori si scuriscono di molte tonalità. I colori si arricchiscono dei toni della terra, si fanno intensi e corposi.

I rossetti economici autunnali di cui non potremo più fare a meno sono quattro; un vero e proprio poker di nuances ricchissime e sontuose che coloreranno le nostre labbra in modo da essere assolute protagoniste…e dato che risparmiare qualcosina non è mai stato peccato, eccovi le scelte – economiche – ma di qualità!

Il rossetto rosso: immancabile ogni stagione è sempre lui, il rossetto rosso per eccellenza. Non si può fare a meno di averlo tra i propri trucchi. Che sia dal finish sheer, mat o lucido rende le labbra al centro dell’attenzione. Sono bellissimi i rossi vividi e corposi della collezione Red Vanity di TNS Cosmetics oppure il rosso più morbido e dalle venature ciliegia TNS Cosmetics Forever Soul.

Il rossetto nocciola: nè marrone, né rosa, né color caffè (sarebbe troppo Anni Novanta). Questa tonalità di rossetto è un nocciola e ce ne sono per ogni carnagione, più freddo per le pelli chiare, più caldo per quelle olivastre. La nostra scelta ricade tra Bon Bon di TNS Firenze e il Diva Crime Balkis di Nabla cosmetics.

Il rossetto ciliegia scuro: un intenso e scurissimo colore, caldo e confortevole sulle labbra, da portare con una matita contorno labbra anche più scura, lasciando il centro senza colore per un effetto ombré tridimensionale: sarà da mozzare il fiato! Da provare il rossetto in stick 091 Mia Make-up e la tinta Wycon Vinaccia n 13.

Il rossetto viola: un viola scurissimo che si evidenzia da solo, oppure un iperpigmentato viola chiaro. Una scarica di colore sulle labbra come solo il viola sa essere. Provate Underground di Nabla oppure il liquid lipstick Wycon Violet Seduction n32.

Cosa ne pensate di questi rossetti economici autunnali? Fatemi sapere!

Donatella