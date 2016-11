Trattamenti per labbra da baciare (sotto al vischio!)

Può essere il primo Capodanno insieme o il settimo come nel mio caso, ma per il tradizionale bacio sotto al vischio non ci si può far di certo trovare impreparate con labbra screpolate, spaccate e non perfettamente morbide.

Vediamo allora insieme 5 trattamenti da fare assolutamente prima di Capodanno con un attenzione particolare anche al rossetto da indossare quella notte per non infastidire il nostro partner.

Scrub: la prima cosa da fare è uno scrub alle labbra per eliminare pellicine e qualsiasi traccia di screpolatura. Ormai in commercio ne esistono davvero tantissimi, li troviamo a pochi euro al supermercato, super costosi e profumati in profumeria e con un ottimo inci in erboristeria, ma se vuoi un consiglio prendi un pò di miele e un pò di zucchero, mescolali e strofinali sulle labbra, il risultato è una garanzia.

Balsamo Labbra: poichè il vento e il freddo sono la causa principale delle labbra secche, munisciti di un balsamo labbra e stendilo sulle labbra più volte al giorno, specie prima di uscire e per strada.

Struccante specifico: molto importante è anche usare uno struccante specifico per le labbra per rimuovere ogni traccia di rossetto senza aggredire le labbra con prodotti non adatti che potrebbero rendere vani tutti i nostri trattamenti.

Idratazione notturna: non bisogna però dimenticarsi di pensare anche all’idratazione notturna che va fatta con prodotti possibilmente naturali, disponibili in vasetti super graziosi e da applicare con le dita pulite in quantità abbondanti.

Il rossetto giusto: infine, il rossetto giusto per Capodanno è un rossetto rosso, indelebile che durerà fino a sera pur mangiando qualsiasi cosa presente sulla tavola, ma soprattutto che resisterà al dolcissimo bacio sotto al vischio senza finire sulle labbra del nostro partner che altrimenti finirebbe per essere infastidito o peggio ancora imbarazzato.

Allora siete pronte per mettere in pratica questi semplici consigli? Fatemi sapere se avete altri trattamenti da condividere con me.