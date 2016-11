Rossetti, sceglili strani

Il rossetto si riconfermano anche per l’Autunno/inverno 2016-17 il make-up più amato dalle donne. Lo ha confermato l’amore per le texture mat, come quelle di Kylie Jenner che riescono ad andare sold out nel giro di poche ore, o ancora il primo lipgloss olografico Lip Switch che trasforma la bocca in un oggetto cyber. Ma la frontiera più funny ce la regalano alcuni brand, che scolpiscono i loro rossetti come fossero opere d’arte.

In commercio quello che più sta facendo incetta di fan è il lipstick del brand cinese Kailijumei, che si è ispirato al film La Bella e la Bestia per creare una vera opera d’arte. Al suo interno, infatti, è contenuto un fiore essicato visibile grazie alla texture trasparente. O ancora il marchio koreano Tony Moly che ha inventato matite per le labbra e lucidalabbra dal packaging divertente, a forma di ortaggi e panda. Poi la veterana Anna Sui, che ha brevettato un rossetto a vortice con la punta a stella, e che ci aveva già fatto sorridere con la capule collection dedicata a Minnie.

Per non parlare delle miniature realizzate dall’artista di Hong Kong May Sum, che incide il volto delle sue celeb preferite sui rossetti fino a crearne un vero ritratto in 3D. La sua collezione si può ancora ordinare su Etsy, a partire da un prezzo di 280 £.

Infine quelli che speriamo tornino in commercio: i Kitty Kisses di Paul and Joe, nati nel 2010 dall’estro creativo della Maison francese. Miao!