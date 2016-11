Christmas make up: labbra in primo piano

Adoro le feste di Natale, la tavola decorata, l’albero pieno di luci, le candele accese, la famiglia riunita, tante cose buone da mangiare e un motivo in più per truccarsi in casa.

Il make up delle feste è un trucco importante che può vedere le labbra rosse come protagoniste, oppure puntare tutto sullo sguardo.

Personalmente quando si tratta di stare a tavola non mi tiro indietro davanti a nessuna portata, perciò opto sempre per un trucco che punta tutto sugli occhi e anzi nel prossimo articolo vi mostrerò il mio Christmas make up preferito.

Oggi invece vi voglio parlare di un make up che vede le labbra in primo piano, un rossetto rosso steso perfettamente e un trucco occhi che gioca tutto sui colori naturali.

Per realizzarlo, dopo aver steso il vostro fondotinta e il vostro correttore, procedete con una spolverata di cipria e terminate il trucco viso con un blush sui toni del pesca naturale.

Stendete un primer occhi e poi applicate un ombretto panna su tutta la palpebra mobile, create una sfumatura con un marroncino dorato e definite la parte esterna dell’occhio con un ombretto marrone scuro.

Applicate l’eyeliner o una matina nera ben appuntina e poi abbondate con il mascara.

Infine, concentratevi sulle labbra, se necessario fate uno scrub per essere certe di non avere pellicine, definite il contorno con una matita dello stesso tono di rosso e poi passate al rossetto.

Mi raccomando scegliete un rossetto no transfert, perchè è davvero sgradevole lasciare il segno delle labbra vicino al bicchiere (specie se siete ospiti a casa di parenti o amici)

Come anticipato, nel prossimo articolo si parlerà di make up natalizio con occhi in primo piano, nel frattempo fatemi sapere se questa proposta vi è piaciuta e se avete già idea del vostro trucco delle feste!