Burrocacao: come sceglierlo?

Con l’arrivo del freddo arrivano anche i primi rossori e screpolature dolenti sulle labbra. La pelle diventa secca, inizia a tirare e spesso vi ritrovate a mordicchiarvi le pellicine. Come curarle? Le vere lipbalm addicted lo sanno bene, e non si scordano mai un buon burrocacao in borsetta.

La sera, però, prima di andare a dormire dovete rinnovare il tessuto danneggiato dal clima rigido, con uno scrub fai-da-te a base di zucchero di canna e miele, da massaggiare delicatamente e da rimuovere poi con una velina. In questo modo le vostre labbra appariranno più morbide e levigate, quasi avessero sopra un “film protettivo” che le protegge dagli agenti esterni.

Il consiglio in più: fate una scorta di emergenza, in base alla vostra età , alle esigenze e al tipo di pelle.

Per chi ha la pelle sensibile o molto secca. Ha bisogno di un plus di idratazione. Gli ingredienti migliori sono i lenitivi, come l’estratto di camomilla, il burro di karitè e l’olio di oliva che coccolano ed eliminano le irritazioni.

Per i più piccoli. Optate per un burrocacao dal gusto goloso e dalle proprietà lenitive, come aloe vera e calendula.

Per chi necessita un anti-age. Anche il burrocacao fa la sua parte, soprattutto se a base di ingredienti che contrastano il passare del tempo. Via libera a olio d’argan, ribes nero, vite rossa e acido ialuronico, tutti antiossidanti naturali che combattono le rughe del contorno labbra.

Per la fashionista. Un tocco di colore non guasta mai. Predilgete un lipbalm dalla tonalità che enfatizza il naturale colore delle labbra.

Per l’irriverente. Ci vuole un volumizzante e rimpolpante labbra. Niente di meglio di superfood come la menta e il peperoncino per una bocca da baciare, fresca a lungo.

Per lui. Optate per un classico dalla profumazione non invadente, che idrata senza lucidare.

Il prodotto “nuovo di zecca” lo ha pensato puroBIO cosmetics, il brand naturale che ha lanciato una gamma di 6 burrocacao (da sfogliare nella gallery in alto), pensando alle diverse richieste in base all’età e alle esigenze. Questi lipbalm sono tutti dermatologicamente testati per pelli sensibili e certificati bio da ccpb, vegan ok e nickel tested.