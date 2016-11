L’arte di applicare il rossetto rosso

«Con il rossetto rosso posso mangiare anche un cheeseburger, ma ho anni di pratica», ha dichiarato Dita Von Teese, la donna dal rosso impeccabile, che ha talmente fatto sua la teoria che ormai la pratica è diventata routine.

«Del resto per arrivare al risultato perfetto anche Marilyn Monroe doveva applicare fino a 7 tonalità diverse», conferma Agostina De Angelis, national make-up artist di Lancôme. A dimostrazione che il rossetto rosso richiede commitment e la decisione di indossarlo non si riduce alla semplice scelta della nuance giusta. L’applicazione ad arte fa la differenza.

«Come base non consiglio mai di mettere sulle labbra fondotinta o correttore, servono solo se si deve modificare la forma della bocca», chiarisce Agostina De Angelis. «Meglio un primer che aiuta a far scivolare bene il prodotto. Poi con la matita si disegnano i contorni, colorando fino a metà della bocca e sfumando leggermente negli angoli. In questo modo si realizza un lip contouring, una base di chiaro scuri su cui applicare il rossetto con il pennellino a lingua di gatto. Chi non avesse la manualità può servirsi direttamente dell’astuccio».

«Con lo stesso tipo di pennellino poi si preleva del correttore per delineare e perfezionare il contorno senza alterare la forma naturale della bocca, mentre con un highlighter si insiste sull’arco di cupido per dare maggiore tridimensionalità e volume».

IL TIP IN PIÙ

«Se si scelgono due tonalità di rossetto, una più scura da mettere all’esterno e una più chiara per il centro della bocca, si può creare un elegante effetto smoky lips, esaltato con un tocco di gloss tra le labbra».

