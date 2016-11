Rossetto grigio: il nuovo trend di stagione

Un tempo esistevano i rossetti rossi e rosa, nelle loro mille sfumature che la facevano da padroni nei make up di ogni occasione.

Poi da qualche anno si sono aggiunti dei nuovi colori, viola, blu e addirittura nero.

Il mondo beauty è però in continua evoluzione e quest’inverno le labbra si tingono di grigio, quasi a voler ricordare la tristezza dell’inverno, il colore delle nuvole, delle giornate senza sole, della nebbia e del freddo.

Un rossetto grigio che sta facendo letteralmente impazzire le make up addict, subito pronte a seguire questa nuova moda, sfoggiando con disinvoltura un colore che fino ad oggi eravamo abituate a vedere solo sugli occhi e che probabilmente agli uomini faceva già impressione nella versione smokey eyes (del resto cosa ne possono capire gli uomini, che non notano la differenza tra un rossetto rosso e uno fucsia e poi restano basiti davanti ad un paio di labbra grigie….).

Tantissime le case cosmetiche che hanno lanciato il loro rossetto grigio e tantissime anche le tonalità e il finish.

Cosa ne penso del rossetto grigio? A differenza del blu, del nero e del verde, il grigio non mi dispiace affatto.

Guardando un pò l’effetto nelle varie foto che circolano in rete e in particolare su Instagram, ho notato che non è un effetto troppo eccessivo e se si sceglie una versione shimmer o addirittura un gloss, il risultato è davvero molto carino.

Il segreto è abbinare un trucco occhi nude, tanto mascara e un bel blush rosato che dia colore e luminosità ad un viso che altrimenti sarebbe troppo cupo.

E voi cosa ne pensate di questa nuova tendenza? Avete già ceduto alla tentazione? Oppure siete ancora indecise e non sapete se investire in un trend che potrebbe durare pochi mesi e poi essere spazzato via da una nuova follia del make up?