Parametri rossetto

In una giungla di rossetti di tutti i tipi, qualità e fattezze, perdere la bussola è fin troppo facile e, spesso, ci si trova con un cassetto pieno di prodotti che non si usano mai.

Il segreto per destreggiarsi in questo labirinto? Stilare una lista di parametri, corrispondenti alle nostre personalissime pretese, che un rossetto deve rispettare per essere degno di posarsi sulle labbra.

Ecco quali potrebbero essere:

1. Texture. Cremosa, glossy, mat; la scelta della texture del rossetto è importante quanto quella del colore, se non di più. Per ottenere il meglio, è consigliabile scoprire se, ad esempio, le labbra di ciascuna si prestano a essere coperte di più o di meno e se stanno meglio lucide o opache. L’Absolu Rouge di Lancôme ha 38 tonalità e 3 texture, sheer, cream e mat, tra cui scegliere.

2. Colore. Il già citato colore va scelto in modo sapiente. Alcuni colori tendono a ingrandire le labbra, altri a rimpicciolirle; alcuni stanno bene con incarnati chiari e altri con incarnati scuri. Travate quelli adatti a voi.

3. Tenuta. Qui c’è poco da dire; a nessuna piace portare un rossetto che sparisce nel giro di poche ore. Controllare sempre di portare un prodotto a lunga tenuta è buonsenso.

4. Effetto rimpolpante. Avere consapevolezza delle proprie labbra è importante; sapere se adottare un rossetto volumizzante o meno permette di valorizzare al meglio la bocca. Effetto plump si o no?

5. Facilità di applicazione. Ci sono rossetti che si spalmano meglio della marmellata e altri che, invece, fanno venire voglia di scagliarli contro lo specchio. Non parliamo della relativa difficoltà di applicazione degli opachi, parliamo di quelli che proprio sono disumani. A tutto c’è un limite.

6. Versatilità. Non tutti i rossetti possono essere indossati in ogni momento della giornata; cioè, possono, ma sarebbero veramente fuori luogo. Quando fate il vostro acquisto siatene consapevoli o sceglietene uno adatto a ogni occasione.

7. Packaging. Ad alcune forse importerà poco e forse, in effetti, non è il parametro più importante, ma anche l’occhio vuole la sua parte. Una bella confezione è più invitante di una asettica e, per qualsiasi evenienza, si può estrarre dalla borsetta con fierezza.