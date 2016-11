Il trucco giusto per il rossetto liquido

Sembra quasi che le altre texture non siano mai esistite da quando spopola il rossetto liquido. Tanto addictive è diventato per chi l’ha provato. Indiscutibilmente è il suo momento, prodotto star di ogni look dell’era 2.0 è il segreto per conquistare i social. Fotogenico, iper-pigmentato, long-lasting, dall’effetto velluto, rende le labbra vere e proprie opere d’arte che solo a guardarle viene voglia di morderle. La sua texture extra mat richiede però il trucco giusto, che sa valorizzare quell’effetto satin opaco che fa impazzire tutte.



IL CORRETTORE PRIMA DI TUTTO

«Piuttosto che usare un fondotinta per annullare il colore delle labbra e non alterare quello del rossetto liquido, meglio applicare un correttore illuminante, che dona un effetto più turgido e scolpito al contorno labbra», consiglia la make-up artist Donatella Ferrari di Giorgio Armani Beauty Italia.

OCCHI TRUCCATI SÌ O NO?

«Bellissimo l’effetto pelle luminosa, labbra in primo piano con il nuovo Lip Magnet e un tocco di mascara. Ma le patite del make-up possono abbinare uno smoky eyes soft, si sposa perfettamente con un rossetto mat».

E IL VISO?

«La regola d’oro è pelle perfetta, come di porcellana. Quindi un velo di primer per garantire lunga tenuta al make-up è imprescindibile. Ma è importante scegliere il colore giusto – è per questo motivo che il nuovo UV Master Primer di Giorgio Armani Beauty è stato creato in 3 toni: beige per gli incarnati medio-chiari, rosa per le pallidissime e mauve per le pelli olivastre. Per poi passare al fondotinta più adatto all’incarnato che dà uniformità e a un tocco di correttore per eliminare anche il più piccolo dei difetti».

IL ROSSETTO MAT È DEMOCRATICO

«Va bene per tutti i tipi di labbra, non è adatto solo a labbra screpolate. Chi le ha sottili sceglierà colori più brillanti e non troppo scuri. Per ottenere un effetto di maggior turgore un mini-contouring labbra che richiede pochissimo tempo dà risultati sorprendenti. Basta applicare un colore più scuro su tutte le labbra e solo al centro un tocco di colore più chiaro, ma per un tocco grafico, sottolineare il contorno con la matita prima dell’applicazione del rossetto».

