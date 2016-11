11 rossetti mat da provare adesso

Coco Chanel amava dire: «Se sei triste, metti un po’ più di rossetto e vai all’attacco». E tutte le Mademoiselles del 2016 pare abbiano rispolverato il suo consiglio.

Il perché va da sé: le labbra sono il miglior biglietto da visita di una donna, perché sensuali soprattutto se messe in evidenza. E proprio per questo motivo il rossetto è diventato il nuovo miglior amico di una donna, che porta sempre in borsetta, anche in svariate tonalità.

Ma dopo aver sperimentato gloss, shade cremose e chi più ne ha più ne metta, la vera lipstick addicted è tornata al suo primo, grande amore: la texture mat, che oggi si fa più 2.0, grazie a nuove formule che permettono alle labbra di mantenere l’effetto opaco senza farle seccare.

