Il nuovo “arco di Cupido”

C’è un dettaglio lips che ridefinisce i codici della perfezione, quando ben definito: è l’arco di Cupido, la parte centrale superiore delle labbra. Che per questa stagione Yves Saint Laurent Beauté vuole a punta, geometrico, grafico ed estremizzato nella forma. Un nuovo dettaglio cui fare riferimento che non prescinde dal colore e che Lloyd Simmonds, Direttore Creativo Makeup YSL Beauté utilizza per dare enfasi a uno dei trend più forti di stagione, ovvero labbra a specchio, lucidissime e viniliche, dal colore avvolgente e intenso e dal perfetto mood drama, stile vecchia Hollywood. Da ottenere con Vernis À Lèvres Vinyl Cream, una lacca brillante come il vinile per un impatto colore estremo e una tenuta impeccabile.

«Osate mettere le vostre labbra in piena luce, offrite al vostro arco di Cupido l’attenzione che merita – sentenzia Simmonds -. Il look è audace. La donna che può portarlo è quella che ama giocare con il make up per affermare il suo carattere e vivere appieno la sua vita».

Per realizzarlo alla perfezione, il make up artist consiglia: «Cominciate sottolineando la forma del vostro arco di Cupido premendo la punta dell’applicatore lungo ogni lato delle labbra. Poi, con la superficie piatta dell’applicatore, ripassate sulle labbra partendo da ogni angolo».

Che aspettate? «Preparatevi a far vibrare il vostro arco di Cupido!».