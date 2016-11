Con l’arrivo del freddo autunnale e invernale possiamo finalmente sfoggiare i nostri amati rossetti scuri. Quali sono però i rossetti top per l’Autunno Inverno?

Dal rosso al marrone intenso, tutte le tonalità scure sono glamour e super alla moda per questo periodo dell’anno. Oggi voglio parlarvi dei miei rossetti preferiti, e delle tonalità più in voga.

Se anche voi amate Mac, ci sono delle tonalità a cui proprio non posso rinunciare. Il mio preferito in assoluto è “Diva“, un rosso scuro molto intenso e matte, uno di quei rossetti che quando lo indosso attira l’attenzione e mi viene sempre chiesto di che rossetto si tratti. Un altro colore molto intenso e particolare è “Instigator” questa volta però, si tratta di un viola intenso molto bello, adatto più per la sera che per il giorno.

Tra i rossetti top per l’Autunno Inverno e low cost (adatti alle tasche di tutte) ci sono due tonalità dei Full Throttle di Nyx cosmetics che amo e indosso quasi ogni giorno. Sto parlando dello 06 night crawler e il numero 10 locked. Sono rossetti opachi a lunghissima durata, virano entrambi sul viola e li adoro (in foto indosso proprio un mix dei due colori).

Tra i miei top per l’autunno ci sono due tinte Kat Von D beauty che trovo assurde, sono molto facili da applicare ed hanno colori molto intensi e autunnali. Le tinte in questione sono “Exorcism e Vampira”, uno vira più al marrone l’altro al rosso intenso violaceo.

Altro marchio low cost dal quale potreste acquistare dei rossetti scuri e opachi è Wjcon. Vi consiglio le tinte labbra che hanno un’ottima durata (non paragonabile ai sopra citati, ma comunque ottima). Tra i colori top per l’autunno inverno vi è il numero 13 vinaccia e lo 04 borgogna.

Chiaramente questi erano solo alcuni dei rossetti top per l’autunno inverno che vi consiglio. Tantissimi brand di alta profumeria e non, hanno lanciato molti colori nuovi, scuri ed interessanti! E voi? Avete già scelto il vostro rossetto top del periodo?