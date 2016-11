Tinte labbra a confronto

Sono indubbiamente il prodotto di makeup più discusso dell’ultimo periodo: le tinte labbra. Ogni marchio sta facendo uscire la sua formulazione e le sue colorazioni. Caratteristiche principali? Totalmente matt ed a lunghissima durata!

Ho messo a confronto per voi le tinte labbra di due brand di fascia media: WeMakeup e Nxy.

Le tinte labbra di Wemakeup, (Ever) si presentano come un classico rossetto liquido dall’applicatore a spugnetta. Unico neo dell’applicatore è che tende a prelevare un po’ troppo prodotto, ricordatevi quindi di pulirlo un po’ prima di passare all’applicazione. Le loro tinte labbra sono superpigmentate già dalla prima passata ed in pochi secondi diventano opache. Il prodotto non va a seccare eccessivamente le labbra ed ha una durata veramente eccellente. Ho messo a dura prova queste tinte labbra per ore mangiando, bevendo e parlando tanto, ed erano ancora lì, perfettamente intatte.

Passiamo ora a parlare delle tinte labbra di NYX (Lip Lingerie). Anche in questo caso l’applicatore è il classico a forma di spugnetta e dopo pochi secondi dall’applicazione il prodotto si asciuga totalmente e diventa super opaco. L’applicatore di queste tinte labbra preleva la giusta quantità di prodotto permettendo una stesura omogenea e facile. Una volta asciutto il prodotto rimane un po’ appiccicoso e tende a seccare un po’ troppo le labbra. Tuttavia anche la durata di queste tinte labbra è eccezionale.

E voi avete già scelto la tinta labbra must have per questo Autunno/Inverno? Avete la vostra preferita?