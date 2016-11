Trucco labbra Autunno/Inverno 2017

Quali sono le tendenze trucco per l’Autunno/Inverno 2017? Quali i rossetti e i colori per essere sempre al top?

Il trucco labbra vi consente di spaziare non poco. Per la stagione fredda, le labbra si vestono di nuance ammalianti, ricche di fascino. L’Autunno/Inverno 2017, infatti, vede colori scuri, per labbra dark e sensuali, e tonalità nude e rosa delicati, per un effetto bon ton, da abbinare magari a un trucco occhi intenso e decisi.

Via libera al burgundy, al viola, al marrone e anche al nero, sia finish che matte, e a colori intensi e autunnali. Ma anche nude, rosa, beige e tutta la gamma dei non colori per sfoggiare labbra color carne.

Voi quale sceglierete? Io ho iniziato con il rosa, per colorare e rallegrare queste giornate autunnali